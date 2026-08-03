Lần đầu Nga nhập khẩu xăng từ châu Phi do thiếu hụt nguồn cung trong nước

Nga đã nhập khẩu khoảng 30.000 tấn xăng từ Maroc trong bối cảnh Moskva tìm kiếm nguồn cung thay thế sau khi nhiều nhà máy lọc dầu trong nước bị ảnh hưởng bởi các hoạt động quân sự bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Một tàu chở dầu treo cờ Panama đã bốc xăng AI-92 tại cảng Tangier của Maroc vào giữa tháng Bảy rồi vận chuyển đến cảng Murmansk ở Bắc Cực của Nga. Theo đó, Maroc là quốc gia châu Phi đầu tiên cung cấp xăng vận chuyển bằng đường biển cho Nga trong bối cảnh nước này đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu.

Động thái này cũng cho thấy vai trò ngày càng tăng của các quốc gia châu Phi trong chuỗi cung ứng nhiên liệu tinh chế toàn cầu.

Mặc dù không phải là nước khai thác dầu thô, song Maroc đang củng cố vị thế là trung tâm năng lượng và logistics của khu vực nhờ hệ thống cảng biển, cơ sở lưu trữ nhiên liệu hiện đại và vị trí thuận lợi gần các tuyến hàng hải nối với châu Âu.

Đối với Nga, việc phải nhập khẩu xăng là diễn biến hiếm thấy đối với một trong những quốc gia khai thác dầu mỏ lớn nhất thế giới.

Theo các số liệu trong ngành, đến đầu tháng Bảy, sản lượng xăng của Nga chỉ còn đáp ứng khoảng 65% mức tiêu thụ trung bình trong nước vào mùa Hè.

Các nhà máy lọc dầu ở Nga không đáp ứng đủ nhu cầu của người dân, thiếu hụt 40.000-45.000 tấn xăng mỗi ngày.

Để đối phó với tình trạng thiếu hụt, Chính phủ Nga đã hạn chế bán nhiên liệu tại một số khu vực, tăng nhập khẩu từ Belarus và Kazakhstan, đồng thời tạm dừng xuất khẩu xăng và một số sản phẩm dầu mỏ khác.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng Sáu thừa nhận nước này đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu, song khẳng định mức độ chưa nghiêm trọng và Chính phủ Nga đang triển khai các biện pháp ổn định thị trường.

Sau đó, Phó Thủ tướng Alexander Novak xác nhận Nga sẽ bắt đầu nhập khẩu những sản phẩm dầu mỏ nhằm bù đắp sự gián đoạn hoạt động của các nhà máy lọc dầu và đáp ứng nhu cầu tiêu thụ theo mùa.

Trước khi nhập khẩu từ Maroc, Nga cũng đã bắt đầu mua xăng của Ấn Độ bằng đường biển với khối lượng khoảng 60.000 tấn.

Theo các nguồn tin trong ngành, Moskva đang cân nhắc nhập khẩu tới 400.000 tấn sản phẩm nhiên liệu mỗi tháng từ nhiều nguồn khác nhau.

Một số quốc gia châu Phi như Nigeria, Algeria và Angola cũng được đánh giá là những nhà cung cấp tiềm năng nếu Nga tiếp tục mở rộng hoạt động nhập khẩu nhiên liệu tinh chế./.

Các nhà đầu tư phương Tây quan tâm trở lại thị trường Nga Hơn 1.000 thỏa thuận với tổng trị giá trên 6.600 tỷ ruble (khoảng 90,43 tỷ USD) đã được ký kết tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) lần thứ 29.