Nhận định Việt Nam vs Indonesia: Thầy Kim cần thay đổi để giành chiến thắng?

Ở màn đối đầu “sinh tử” trên sân của đối thủ Indonesia, đội tuyển Việt Nam cần thực hiện những sự điều chỉnh - đặc biệt ở hàng tiền vệ - để mang lại tính cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

Sau khởi đầu thăng hoa ở trận ra quân, Quang Hải và các đồng đội đã “trở lại mặt đất” với trận hòa không bàn thắng trước Singapore.

Kết quả này đẩy thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vào thế bất lợi trong cuộc cạnh tranh ở bảng A. Đội tuyển Việt Nam tạm xếp thứ ba với 4 điểm sau 2 trận, sau hai đối thủ Indonesia (6 điểm/2 trận) và Singapore (7 điểm/3 trận).

Nỗi lo của người hâm mộ không chỉ đến từ những thông số trên bảng xếp hạng, mà còn từ chính màn thể hiện bế tắc trên sân cỏ, cùng những quyết định điều chỉnh nhân sự thiếu hiệu quả của “thuyền trưởng” Kim Sang-sik.

Với những sự bổ sung nơi tuyến đầu như Đình Bắc, Hoàng Hên hay Tài Lộc, huấn luyện viên Kim Sang-sik có lẽ đã tự tin vào khả năng áp đặt thế trận của tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup lần này.

Việc thi đấu với quá nhiều cầu thủ mang thiên hướng tấn công khiến đội hình của đội tuyển Việt Nam trở nên thiếu cân bằng và “mỏng manh” hơn ở tuyến giữa.

Ở trận đấu “sinh tử” trên sân của Indonesia, đội tuyển Việt Nam cần những sự điều chỉnh để mang lại tính cân bằng trong đội hình.

Một kết quả tích cực ngay tại “chảo lửa” Pakansari không phải là nhiệm vụ bất khả thi, mà ngược lại là cơ hội để thầy Kim và các học trò khẳng định bản lĩnh và sức mạnh của nhà vô địch Đông Nam Á./.

HLV Kim Sang Sik: 'Tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành 3 điểm ngay trên sân Indonesia' Trước màn quyết chiến với đối thủ Indonesia, huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm ngay trên sân Pakansari.