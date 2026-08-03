Đội tuyển Futsal Việt Nam giành chiến thắng đậm tại giải đấu ở Thái Lan

Đội tuyển Futsal Việt Nam tiếp tục thi đấu ấn tượng để giành chiến thắng tưng bừng 4-1 trong cuộc chạm trán đội tuyển Futsal New Zealand ở lượt trận thứ 2 giải giao hữu Vô địch châu lục - Thái Lan 2026.

Trịnh Công Đại, Châu Đoàn Phát, Nguyễn Thịnh Phát và Trần Thái Huy thay nhau lập công để mang chiến thắng về cho đội tuyển Việt Nam.

Kết quả này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Diego Raul Giustozzi có được 4 điểm sau hai lượt trận đã đấu.

Ở trận đấu thứ 2, đội tuyển Futsal Việt Nam nhập cuộc đầy tự tin và tạo ra khó khăn cho đối phương ngay ở những giây đầu tiên nhưng thủ môn New Zealand đã kịp thời cản phá.

Sau tình huống đó, tuyển Việt Nam liên tục tạo ra sức ép và sớm có bàn thắng mở tỷ số. Ngay phút thứ tư, từ một pha phối hợp tấn công đẹp mắt, Trịnh Công Đại dứt điểm thành công, đưa đội tuyển Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0.

Bàn thắng sớm giúp các học trò của ông Diego Raul Giustozzi thi đấu thoải mái hơn để làm chủ thế trận và gia tăng sức ép. Hàng loạt tình huống nguy hiểm được các cầu thủ tạo ra nhưng đã không có thêm bàn thắng nào được ghi trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, "các chiến binh Sao vàng" tiếp tục là những người làm chủ thế trận và duy trì thế trận lấn lướt, nhưng bất ngờ đã đến khi New Zealand bất ngờ có bàn gỡ hòa 1-1 sau pha lập công của Osey ở phút 30.

Phải nhận bàn thua song các cầu thủ Việt Nam vẫn thi đấu bình tĩnh, kiểm soát thế trận trước khi Châu Đoàn Phát ghi bàn đưa đội tuyển Việt Nam tái lập thế dẫn trước 2-1 ba phút sau đó.

Quãng thời gian còn lại, đội tuyển Việt Nam tiếp tục chơi ép sân và liên tiếp có thêm hai bàn thắng của Nguyễn Thịnh Phát (phút 35) và Trần Thái Huy (phút 37) để khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 4-1.

Giành chiến thắng 4-1, đội tuyển Futsal Việt Nam có được 4 điểm sau hai trận đấu, gồm một trận hòa và một trận thắng tại giải giao hữu Vô địch châu lục – Thái Lan 2026.

Trước đó, ở ngày ra quân, đoàn quân của huấn luyện viên Diego Raul Giustozzi đã gây bất ngờ khi cầm hòa 2-2 trước Nga - đội tuyển hiện đang xếp hạng 7 thế giới.

Ở trận đấu đó, đội tuyển Việt Nam dù bị dẫn trước song đã không hề nao núng để kiểm soát thế trận trước khi liên tiếp có hai bàn thắng Nguyễn Thịnh Phát và Trần Thái Huy để vượt lên dẫn trước.

Đội tuyển Nga sau đó gia tăng sức ép nhưng chỉ có thêm được 1 bàn thắng, qua đó khép lại trận đấu với kết quả hòa 2-2.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình tại giải đấu bằng trận gặp Afghanistan vào lúc 20g30 hôm nay (3/8).

Đến ngày 5/8, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ kết thúc giải đấu bằng cuộc so tài với chủ nhà Thái Lan vào lúc 20g30.

Trên bảng xếp hạng Futsal thế giới, Afghanistan và Thái Lan là những đội đang có thứ hạng cao hơn so với đội tuyển Futsal Việt Nam. Vì thế, đây cũng sẽ là những thử thách không hề dễ dàng.

Đội tuyển Futsal Việt Nam gây bất ngờ trước đội xếp hạng 7 thế giới Đội tuyển Futsal Việt Nam đã tạo bất ngờ ngay trận ra quân giải giao hữu Vô địch châu lục - Thái Lan 2026 khi khiến đội xếp hạng 7 thế giới Nga phải chia điểm với kết quả hòa 2-2.