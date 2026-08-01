ASEAN Cup 2026: Việt Nam đứt chuỗi toàn thắng, đối mặt áp lực

Đội tuyển Việt Nam đã không thể có niềm vui trọn vẹn khi chỉ giành được trận hòa 0-0 trước Singapore ở lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026.

Tại Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam tung ra đội hình mạnh nhất, đội kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra nhiều sức ép về khung thành của đối phương trong phần lớn thời gian của hiệp 1.

Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik đã không lần nào xuyên thủng mành lưới của thủ thành Izwan Mahbud.

Thậm chí, ngay trước khi hiệp 1 khép lại, thầy Kim đã buộc phải rút Đình Bắc ra sân và trao cơ hội cho Tài Lộc với hy vọng có thể mang về bàn thắng.

Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Bộ ba cầu thủ nhập tịch trên hàng công là Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc đều có cơ hội nhưng không thể thành công.

Bên kia chiến tuyến, Singapore chơi phòng ngự chủ động nhưng cũng luôn biết cách tạo khó khăn và nếu thủ thành Lê Giang Patrik không thi đấu xuất sắc thì Việt Nam đã bị thủng lưới sau pha dứt điểm của Bin Anuar.

Đình Bắc bị thay ra ngay trước khi hiệp 1 của trận đấu khép lại. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Kết quả hòa 0-0 khiến chuỗi trận toàn thắng của đội tuyển Việt Nam đã phải dừng lại ở con số 15 - chuỗi trận ấn tượng kéo dài hơn 19 tháng.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam không thắng kể từ trận hòa Philippines 1-1 ở vòng bảng ASEAN Cup 2024 ngày 18/12/2024. Trận hòa này cũng là lần đầu Việt Nam không ghi bàn kể từ thất bại 0-3 trước Nga ở trận giao hữu ngày 5/9/2024.

Đối mặt áp lực

Trận hòa Singapore 0-0 trên sân nhà không chỉ khiến tuyển Việt Nam chấm dứt chuỗi trận toàn thắng mà còn đối mặt áp lực lớn trong cuộc cạnh tranh tấm vé bán kết ASEAN Cup 2026.

Ở loạt trận này, đội tuyển Indonesia dù đã gặp đôi chút khó khăn nhưng vẫn có được chiến thắng 3-0 trước Timor Leste, nhờ các bàn thắng của Shayne Pattynama, Thom Haye và Mitchell Baker.

Với kết quả này, sau lượt trận ngày 31/7, đội tuyển Singapore tiếp tục đứng đầu bảng A với 7 điểm. Indonesia có 6 điểm, vượt qua Việt Nam (4 điểm) để tạm chiếm vị trí nhì bảng.

Tại bảng A, hai đội tuyển Campuchia và Timor Leste cũng đã chính thức bị loại khỏi giải đấu cho dù vòng bảng còn chưa khép lại.

Cục diện tại bảng A cũng đang khiến đội tuyển Việt Nam phải đối mặt nhiều áp lực cần phải vượt qua nếu không muốn sớm trở thành cựu vương Đông Nam Á.

Ở lượt trận tiếp theo vào ngày 3/8, Singapore sẽ được nghỉ ngơi trong khi hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ phải "đại chiến" trên sân vận động Pakansari.

Trận đấu này có ý nghĩa rất lớn với cả Việt Nam và Indonesia trong cuộc đua tranh. Indonesia có lợi thế sân nhà và tâm lý thoải mái hơn so với Việt Nam trong cuộc chạm trán sắp tới.

Với việc mới chỉ giành 4 điểm, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik cần phải giành chiến thắng trên sân đối phương mới rộng cửa giành vé đi tiếp.

Nếu giành chiến thắng, đội tuyển Việt Nam khi đó sẽ có 7 điểm như Singapore nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số. Khi đó, áp lực sẽ đẩy lại cho Indonesia trước lượt trận "sinh tử."

Trong trường hợp hòa, "các chiến binh Sao vàng" sẽ có được 5 điểm nhưng "số phận" chỉ có thể quyết định sau khi lượt cuối bảng A kết thúc. Việt Nam khi đó cần phải đánh bại Campuchia, đồng thời hy vọng trận Indonesia-Singapore phân định thắng, thua để tránh kịch bản 3 đội bằng điểm.

Tuyển Việt Nam đang phải đối mặt áp lực sau trận hòa Singapore. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Còn nếu để thua Indonesia, đội tuyển Việt Nam vẫn chỉ có 4 điểm và đối mặt với nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng.

Vì thế sau trận đấu với Singapore, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết đội tuyển Việt Nam còn nhiều điểm cần cải thiện, đồng thời khẳng định toàn đội sẽ nhanh chóng hướng sự tập trung vào chuyến làm khách trên sân của Indonesia.

Ông Kim Sang Sik cũng cho biết ban huấn luyện sẽ sớm phân tích lại trận đấu để khắc phục những hạn chế trước khi bước vào lượt trận tiếp theo.

Ông nói: “Chúng tôi sẽ xem lại băng hình để phân tích những vấn đề còn tồn tại và tìm ra giải pháp phù hợp. Điều quan trọng lúc này là chuẩn bị thật tốt cả về chuyên môn lẫn tinh thần cho trận đấu với Indonesia”./.

HLV Kim Sang-sik nói thẳng về Đình Bắc sau khi tuyển Việt Nam bị Singapore cầm hòa Trả lời họp báo sau trận đấu với Singapore, huấn luyện viên Kim Sang-sik nhấn mạnh toàn đội còn nhiều điểm cần phải cải thiện và nhanh chóng khắc phục trước chuyến làm khách đến sân của Indonesia.