HLV Kim Sang-sik thừa nhận học trò chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình

Tối 31/7, đội tuyển Việt Nam tiếp đón đối thủ Singapore trên sân nhà Mỹ Đình với quyết tâm giành trọn 3 điểm để vươn lên dẫn đầu bảng A tại ASEAN Cup 2026.

Dù toàn đội đã nỗ lực tổ chức tấn công nhưng trước hàng thủ thi đấu kỷ luật của Singapore, những chân sút trên hàng công như Xuân Son, Hoàng Hên, Đình Bắc hay cầu thủ vào sân là Tài Lộc đều bất lực trong nhiệm vụ xuyên thủng mành lưới của đội khách.

Đặc biệt, Đình Bắc có ngày thi đấu dưới phong độ khi bỏ lỡ nhiều cơ hội và bị huấn luyện viên Kim Sang-sik thay ra chỉ sau 39 phút thi đấu.

Phát biểu ở buổi họp báo sau trận, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng Đình Bắc chưa đáp ứng được yêu cầu của ông và ban huấn luyện đã đề ra trước trận.

"Đình Bắc chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Với việc bị thay ra sớm, tôi tin bản thân Đình Bắc cũng thất vọng với màn thể hiện hôm nay của mình. Tuy nhiên, Bắc như mọi cầu thủ khác cần phải chấp nhận những quyết định vì mục tiêu chung của toàn đội. Ban huấn luyện sẽ nói chuyện với Bắc sau trận để cầu thủ này có tâm lý thật tốt trước trận đấu với Indonesia," huấn luyện viên Kim Sang-sik phát biểu sau trận đấu.

Đình Bắc thi đấu thiếu hiệu quả và bị thay ra ngay ở hiệp một. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Vào sân thay cho Đình Bắc là chân sút nhập tịch Nguyễn Tài Lộc. Cầu thủ mang áo số 13 đã có màn ra mắt đấu trường ASEAN Cup, sau khi vắng mặt ở trận ra quân với đối thủ Timor Leste. Dù thi đấu rất nỗ lực trong hiệp hai nhưng Tài Lộc chỉ để lại dấu ấn lớn nhất là pha dứt điểm đưa bóng dội xà ngang ở những phút cuối trận.

"Tài Lộc đã có màn thể hiện tốt sau khi vào sân. Cậu ấy đã có cơ hội nhưng thiếu may mắn ở tình huống dứt điểm nên chưa có bàn thắng đầu tiên. Sắp tới là những trận đấu với Indonesia và Campuchia, ban huấn luyện sẽ tiếp tục phân tích và chuẩn bị những phương án chiến thuật để phát huy khả năng của Tài Lộc," huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết.

Đánh giá về màn thể hiện chung của toàn đội, "thuyền trưởng" người Hàn Quốc cho rằng các cầu thủ chưa thực hiện tốt ý đồ chiến thuật ở khả năng gây áp lực tầm cao.

"Một số tình huống chúng tôi gây áp lực chưa tốt trước khả năng thoát pressing của đối thủ Singapore. Sau chiến thắng đậm trước Timor Leste ở trận ra quân, các cầu thủ cũng chịu áp lực phải ghi bàn nên những tình huống dứt điểm ở trận đấu hôm nay có phần nóng vội. Toàn đội sẽ họp bàn để cải thiện những vấn đề này và chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu kế tiếp gặp Indonesia," huấn luyện viên Kim Sang-sik nhấn mạnh.

Sau trận hòa không bàn thắng trước Singapore, đội tuyển Việt Nam đã rơi xuống vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng với 4 điểm sau hai lượt trận, xếp sau Indonesia (6 điểm/2 trận) và chính Singapore (7 điểm/3 trận).

Kết quả này tạo nhiều áp lực với đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik trước chuyến hành quân được dự báo nhiều khó khăn đến sân của đối thủ Indonesia vào ngày 3/8 tới./.

Hàng công bất lực, đội tuyển Việt Nam để Singapore cầm hòa trên sân nhà Mỹ Đình Trong ngày mà những chân sút trên hàng công bất lực trước sự kỷ luật của hàng thủ bên phía Singapore, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik đã phải chấp nhận kết quả hòa không bàn thắng.

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