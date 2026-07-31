ASEAN Cup 2026: Mitchell Baker - 'Quái vật vòng cấm' của Indonesia

Chỉ cần một trận đấu để ghi dấu ấn, Mitchell Baker đã khiến người hâm mộ Indonesia tin rằng đội tuyển nước này cuối cùng cũng tìm thấy mẫu trung phong cắm mà họ chờ đợi suốt nhiều năm.

Cú hat-trick ngay trong trận ra mắt giúp Indonesia thắng đậm Campuchia 5-1 không chỉ mang về 3 điểm đầu tiên tại ASEAN Cup 2026, mà còn mở ra hy vọng về một “quái vật vòng cấm” đủ sức thay đổi diện mạo hàng công của Garuda.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ở lượt trận thứ 3 bảng A, Indonesia được đánh giá vượt trội khi chạm trán Timor Leste trên sân trung lập Chonburi (Thái Lan).

Sau màn khởi đầu bùng nổ, thầy trò huấn luyện viên John Herdman đặt mục tiêu giành thêm một chiến thắng, đồng thời cải thiện hiệu số bàn thắng bại trước cuộc đối đầu được chờ đợi với đội tuyển Việt Nam.

Điều khiến giới chuyên môn đặc biệt chú ý không chỉ nằm ở chiến thắng 5-1 trước Campuchia, mà còn ở cách Mitchell Baker ghi dấu ấn. Tiền đạo 20 tuổi sở hữu chiều cao 1m97 tận dụng gần như hoàn hảo những cơ hội có được, hoàn tất cú hat-trick chỉ với 3 pha dứt điểm trúng đích.

Khả năng chọn vị trí, đánh đầu, dứt điểm trong vòng cấm cùng sự nhạy bén ở những bước chạy cuối khiến Baker nhanh chóng được xem là lời giải cho bài toán trung phong mà Indonesia còn thiếu trong nhiều năm.

Sinh ra tại Australia, có mẹ là người Indonesia, Baker trưởng thành trong môi trường bóng đá hiện đại trước khi sang Mỹ học tập và thi đấu. Chỉ trong hơn 2 năm ở cấp độ trung học, anh ghi tới 141 bàn thắng, hai lần liên tiếp giành Chiếc giày Vàng và được Hiệp hội Huấn luyện viên bóng đá Mỹ bầu chọn là cầu thủ trung học xuất sắc nhất năm 2023.

Sau đó, tại Georgetown College, Baker tiếp tục khẳng định khả năng săn bàn với 18 bàn thắng và 7 kiến tạo sau 42 trận, trước khi được câu lạc bộ Colorado Rapids lựa chọn tại MLS Draft.

Điểm mạnh của Baker không chỉ nằm ở khả năng ghi bàn. Anh là mẫu trung phong hiện đại có thể làm tường, phối hợp với tuyến hai, di chuyển kéo giãn hàng thủ, tham gia pressing và tạo khoảng trống cho đồng đội. Đây chính là mẫu “số 9” mà Indonesia thiếu trong nhiều năm qua.

Trước đây, Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ giàu kỹ thuật như Rafael Struick, Ole Romeny hay Ramadhan Sananta, nhưng chưa ai thực sự mang đến cảm giác của một trung phong cắm đúng nghĩa.

Đội bóng “Xứ Vạn đảo” nhiều thời điểm kiểm soát bóng tốt, nhưng lại thiếu điểm kết thúc trong vòng cấm. Những quả tạt không tìm được người dứt điểm, các đường chuyền xuyên tuyến thiếu một cầu thủ đủ sức tỳ đè và giữ bóng khiến lối chơi đôi khi trở nên rời rạc.

Sự xuất hiện của Baker được kỳ vọng sẽ thay đổi điều đó. Với thể hình vượt trội cùng khả năng hoạt động linh hoạt, anh vừa là điểm đến cuối cùng trong các pha tấn công, vừa tạo khoảng trống để những tiền vệ sáng tạo như Thom Haye, Marselino Ferdinan hay Eliano Reijnders phát huy khả năng. Khi hàng thủ đối phương buộc phải tập trung phong tỏa Baker, các vệ tinh xung quanh sẽ có thêm nhiều khoảng trống để khai thác.

Tuy nhiên, huấn luyện viên John Herdman vẫn tỏ ra thận trọng trước cuộc đối đầu với Timor Leste. Chiến lược gia người Anh nhấn mạnh: “Quá trình chuẩn bị của chúng tôi diễn ra rất tốt. Tất cả các cầu thủ đều vượt qua trận mở màn mà không gặp chấn thương nào, nhưng Timor Leste đã thi đấu hai trận và đang hiểu rõ hơn nhịp độ của giải đấu. Chúng tôi tuyệt đối không được phép xem thường họ.”

Theo truyền thông Indonesia, “Garuda” bước vào trận đấu này với 3 nhiệm vụ quan trọng. Thứ nhất là tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn cao để tạo lợi thế về hiệu số trong cuộc đua vào bán kết. Thứ hai là khắc phục những sai sót nơi hàng thủ sau bàn thua trước Campuchia. Cuối cùng là tính toán hợp lý về nhân sự nhằm bảo đảm thể lực khi lịch thi đấu dày đặc và trận gặp đội tuyển Việt Nam đang đến gần.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Timor Leste đang trải qua giải đấu đầy khó khăn. Đội bóng của huấn luyện viên Zé Pedro thua đội tuyển Việt Nam 0-7 ở trận ra quân, sau đó tiếp tục thất bại 0-2 trước Singapore và hiện đứng cuối bảng A với hiệu số -9.

Mặc dù vậy, ông Zé Pedro vẫn khẳng định các học trò sẽ không buông xuôi và đặc biệt cảnh báo rằng Indonesia không chỉ nguy hiểm ở Mitchell Baker mà còn ở sức mạnh tập thể cùng khả năng tấn công rất đa dạng.

Mọi thống kê đều đang nghiêng hẳn về Indonesia. Đội bóng “Xứ Vạn đảo” đứng thứ 118 trên bảng xếp hạng FIFA, cao hơn Timor Leste tới 83 bậc và toàn thắng cả 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội.

Nếu Baker tiếp tục duy trì phong độ bùng nổ, Timor Leste nhiều khả năng sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của “quái vật vòng cấm” mới nổi, song giá trị lớn nhất mà tiền đạo này mang lại không chỉ là những bàn thắng.

Điều Indonesia kỳ vọng hơn cả là cuối cùng họ đã tìm thấy mảnh ghép còn thiếu để biến một tập thể giàu kỹ thuật thành một ứng cử viên thực sự cho chức vô địch ASEAN Cup 2026./.

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