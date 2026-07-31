Xem trực tiếp Việt Nam-Singapore tại ASEAN Cup 2026 trên kênh nào?

Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương bằng cuộc chạm trán Singapore ở lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026.

Trận đấu được chờ đợi này sẽ diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình vào lúc 20g hôm nay (31/7), được trực tiếp trên VTV6, VTV7, VTVgo, FPT Play và TV360.

Trước trận này, đội tuyển Singapore đang dẫn đầu bảng A với 6 điểm (hiệu số +3) nhờ những chiến thắng trước Campuchia và Timor Leste.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam xếp thứ nhì bảng với 3 điểm (hiệu số +7), nhưng thi đấu ít hơn Singapore 1 trận.

Với cục diện này, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ trở lại ngôi đầu bảng A nếu đánh bại Singapore, để mang đến lợi thế trong cuộc cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

Một chiến thắng trước Singapore cũng sẽ giúp đội tuyển Việt Nam có màn chạy đà thuận lợi trước trận đấu trên sân của Indonesia vào ngày 3/8.

Với lực lượng hiện tại cùng lợi thế sân nhà, "các chiến binh Sao vàng" đang rất tự tin hướng đến chiến thắng trước Singapore để nối dài thành tích ấn tượng.

Trước trận này, huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik cũng đã khẳng định đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, quyết tâm giành chiến thắng để nối dài mạch bất bại trước đội tuyển "Đảo quốc Sư tử."

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh: “Đây là trận đấu rất quan trọng. Chúng tôi cần một chiến thắng để tiếp tục hành trình của mình. Những ngày vừa qua, toàn đội đã hồi phục tốt và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng."

Ông Kim Sang-sik cũng khẳng định mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch sẽ là động lực để đội tuyển Việt Nam thi đấu với quyết tâm cao nhất.

“Chúng tôi bước vào giải đấu với nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch. Tôi không xem đó là áp lực mà là động lực để toàn đội thi đấu tốt hơn. Mỗi trận đấu đều là một trận chung kết, đặc biệt là những trận đấu trên sân nhà. Chúng tôi sẽ bước vào trận đấu với quyết tâm cao nhất.”

28 năm bất bại trước Singapore

Trước màn so tài trên sân Mỹ Đình, Việt Nam và Singapore đã gặp nhau tổng cộng 22 lần ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Thành tích đang nghiêng về phía Những chiến binh sao vàng với 9 chiến thắng, 9 trận hòa và 4 thất bại.

Đáng chú ý, cả 4 trận thua của đội tuyển Việt Nam trước Singapore đều diễn ra trong thập niên 90 của thế kỷ trước.

Lần gần nhất đội tuyển Việt Nam bại trận trước đội tuyển Singapore là trận thua 0-1 đầy cay đắng ở chung kết Tiger Cup 1998 (tên gọi cũ của ASEAN Cup hiện nay).

Tuy nhiên, suốt 28 năm qua kể từ trận thua đó, đội tuyển Việt Nam đã gặp Singapore thêm 16 lần và không thua trận nào.

Trong quãng thời gian này, đội tuyển Việt Nam đã giành được 8 trận thắng và hòa 8 trận - ghi 20 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 7 bàn.

Lần gần nhất hai đội gặp nhau là tại bán kết ASEAN Cup 2026. Ở hai lần đối đầu, đội tuyển Việt Nam đã thắng 2-0 trên sân khách và vượt qua đối thủ 3-1 trên sân nhà.

Ở hai trận đấu đó, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã tỏa sáng với ba bàn thắng, để góp công lớn đưa Việt Nam tiến vào chung kết và sau đó là giành chức vô địch./.

Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 ngày 31/7: Việt Nam đối đầu Singapore Vào lúc 20g hôm nay, đội tuyển Việt Nam và Singapore sẽ có cuộc chạm trán mang tính quyết định rất lớn đến tấm vé đi tiếp của hai đội tại ASEAN Cup 2026.