Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 ngày 31/7: Việt Nam đối đầu Singapore

Hôm nay (31/7), bảng A ASEAN Cup 2026 sẽ bước vào lượt trận thứ 3 với hai trận cầu hấp dẫn mang tính chất bản lề trong cuộc đua vé bán kết.

Trận cầu tâm điểm chính là màn so tài giữa Việt Nam và Singapore trên sân vận động Mỹ Đình vào lúc 20g.

Trước cuộc chạm trán này, Singapore đang tạm dẫn đầu bảng A với 6 điểm sau những chiến thắng trước Campuchia và Timor Leste.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 2 với ba điểm ít hơn, nhưng mới chỉ thi đấu một trận.

Nếu giành chiến thắng ở cuộc chạm trán này, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik không chỉ trở lại ngôi đầu mà còn rộng cửa giành vé đi tiếp.

HLV Kim Sang-sik: 'Tuyển Việt Nam quyết nối dài chuỗi bất bại trước Singapore' Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định, đội tuyển Việt Nam hiện chỉ dành toàn bộ sự tập trung cho cuộc tiếp đón đối thủ Singapore, thay vì nghĩ đến lượt trận tiếp theo gặp Indonesia.

Trước trận đấu này, vào lúc 17g, đội tuyển Indonesia sẽ có màn chạm trán Timor Leste trên sân Choburi (Thái Lan).

Với thực lực vượt trội, đội tuyển Indonesia được dự báo sẽ dễ dàng có được chiến thắng đậm trước đối thủ Timor Leste.

Indonesia hiện cũng đang có 3 điểm sau trận thắng Campuchia 5-1 trước Campuchia, trong khi Timor Leste chưa có điểm nào sau hai trận thua liên tiếp.

Lịch thi đấu ASEAN Cup 2026 ngày 31/7 17g00 Timor Leste-Indonesia 20g00 Việt Nam-Singapore