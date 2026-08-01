Đội tuyển Futsal Việt Nam gây bất ngờ trước đội xếp hạng 7 thế giới

Đội tuyển Futsal Việt Nam đã có màn khởi đầu đầy ấn tượng tại giải giao hữu Vô địch châu lục - Thái Lan 2026 khi cầm hòa Đội tuyển Futsal Nga với tỷ số 2-2.

Đây được xem là bất ngờ lớn khi mà Nga - xếp thứ 7 thế giới chính là đội tuyển có thứ hạng cao nhất tham dự giải đấu này.

Ở màn chạm trán tại nhà thi đấu Nonthaburi, đội tuyển Futsal Nga có khởi đầu thuận lợi với bàn thắng mở tỷ số của Andrey Pavlov sau tình huống phối hợp tấn công nhanh ở phút thứ 10.

Phải nhận bàn thua, các cầu thủ đội tuyển Futsal Việt Nam vẫn thi đấu bình tĩnh, duy trì lối chơi kỷ luật và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội.

Thậm chí, phút 19, đội tuyển Futsal Việt Nam còn phải thi đấu thiếu người do Huỳnh Văn Hoài nhận thẻ đỏ sau khi trọng tài chính tham khảo công nghệ Video Support.

Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Diego Raul Giustozzi vẫn chơi chắc chắn để không phải nhận thêm bàn thua trong quãng thời gian còn lại của hiệp 1.

Sang hiệp 2, các cầu thủ Việt Nam chủ động chơi tấn công và đã được đền đáp bằng bàn thắng gỡ hòa ở phút 24. Nhan Gia Hưng thực hiện quả đá phạt thông minh để Nguyễn Thịnh Phát volley đẹp mắt làm tung lưới đội tuyển Futsal Nga.

Tiếp đà hưng phấn sau bàn gỡ, đội tuyển Futsal Việt Nam còn gây bất ngờ khi Trần Thái Huy băng xuống dứt điểm chuẩn xác, đánh bại thủ thành Zurab Kalmakhelidze đưa đội nhà vượt lên dẫn 2-1 sau đó 2 phút.

Tuy nhiên, niềm vui của "các chiến binh Sao vàng" chỉ kéo dài 1 phút trước khi Aleksandr Pirogov tận dụng cơ hội sau đường trả ngược bóng ra ngoài của Andrey Ponkratov để ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Đội tuyển Futsal Nga.

Những phút sau đó trận đấu diễn ra với tốc độ cao khi cả hai đội đều quyết tâm tìm kiếm bàn thắng quyết định. Đội tuyển Futsal Việt Nam triển khai chiến thuật power-play và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Tình huống đáng tiếc nhất diễn ra ở phút cuối cùng. Nhan Gia Hưng dứt điểm hướng vào cột xa chạm chân Thịnh Phát đưa bóng đi trúng cột dọc.

Bên kia chiến tuyến, đội tuyển Futsal Nga cũng có những pha đáp trả đáng chú ý, trong đó một lần đưa bóng tìm đến cột dọc khung thành Việt Nam.

Kết quả chung cuộc hai đội hòa nhau 2-2, mang đến sự khởi đầu tích cực cho đội tuyển Futsal Việt Nam tại giải giao hữu Vô địch châu lục - Thái Lan 2026.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ bước vào lượt trận thứ hai gặp New Zealand lúc 18g ngày 2/8 tại Nhà thi đấu Nonthaburi (Thái Lan).

Sau trận đấu với New Zealand, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ còn chạm trán Afghanistan (20g30 ngày 3/8) và kết thúc giải đấu bằng cuộc so tài với chủ nhà Thái Lan (20g30 ngày 5/8).

Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để xếp hạng chung cuộc.

Giải đấu là dịp để huấn luyện viên Diego Raul Giustozzi kiểm nghiệm lực lượng, đánh giá các nhân tố mới và hoàn thiện đội hình trước những mục tiêu quan trọng của đội tuyển Futsal Việt Nam trong thời gian tới./.

Futsal Việt Nam đối đầu nhiều đối thủ mạnh ở giải châu lục tại Thái Lan Đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ có dịp chạm trán với các đội tuyển Thái Lan, Nga, Afghanistan, Việt Nam và New Zealand tại giải giao hữu Vô địch châu lục - Thái Lan 2026.