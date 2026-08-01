Xem trực tiếp trận Thái Lan-Malaysia tại ASEAN Cup 2026 trên kênh nào?

Hôm nay (1/8), bảng B ASEAN Cup 2026 sẽ bước vào lượt trận thứ 3 với tâm điểm là trận "đại chiến" giữa Thái Lan và Malaysia.

Trận đấu Thái Lan-Malaysia sẽ diễn ra trên sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan) vào lúc 20g, được trực tiếp trên VTV6, FPT Play và TV360.

Cuộc chạm trán được chờ đợi này mang tính chất quyết định đến ngôi đầu bảng B cũng như tấm vé góp mặt bán kết của cả hai đội.

Trước trận đấu này, Malaysia đang dẫn đầu bảng B với 6 điểm sau những chiến thắng 2-1 trước Myanmar và 4-0 trước Lào.

Đội tuyển Thái Lan xếp thứ 2 bảng B với 3 điểm nhờ trận thắng Lào 5-0, nhưng đang thi đấu ít hơn 1 trận so với "Những chú hổ Harimau."

Thái Lan có lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn Malaysia ở thời điểm này. Tuy nhiên, nhiệm vụ giành trọn 3 điểm với đội bóng xứ Chùa vàng ở trận này là không dễ dàng.

Thái Lan cũng cần nhớ rằng lịch sử đối đầu không ủng hộ họ. Thái Lan đã gặp Malaysia 104 lần nhưng để thua 44 trận, hòa 31 trận và thắng 29 trận.

Ở 10 lần gặp nhau gần nhất, đội tuyển Thái Lan đã thua 4, hòa 3 và thắng 3 trước đội tuyển Malaysia.

Trước khi trận đấu này diễn ra, vào lúc 17g, Lào và Philippines sẽ đối đầu nhau ở sân vận động quốc gia Lào, để hướng đến chiến thắng đầu tiên ở ASEAN Cup 2026.

Lào đã để thua cả hai trận trước Thái Lan (0-5) và Malaysia (0-4), trong khi Philippines bất ngờ nhận thảm bại 1-4 trước Myanmar ở trận ra quân./.

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