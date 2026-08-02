Cục diện ASEAN Cup 2026: Kịch bản đưa đội tuyển Việt Nam vào bán kết

Cuộc đua giành hai tấm vé vào bán kết bảng A ASEAN Cup 2026 (AFF Cup) đang diễn ra rất căng thẳng với sự cạnh tranh từ Việt Nam, Singapore và Indonesia.

Sau ba lượt trận, Singapore đang là đội nắm ưu thế với 7 điểm, tạm đứng đầu bảng A. Indonesia xếp thứ hai với 6 điểm trong khi Việt Nam đứng thứ ba với 4 điểm. Indonesia và Việt Nam đang thi đấu ít hơn Singapore 1 trận.

Với cục diện hiện tại, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik đang là đội thất thế nhất trong cuộc đua tranh này.

Ở trận đấu tiếp theo vào ngày 3/8, đội tuyển Việt Nam còn phải đối mặt với nhiều thử thách khi phải làm khách trên sân của đối thủ cạnh tranh trực tiếp Indonesia.

Tất nhiên, "các chiến binh Sao vàng" vẫn nắm quyền tự quyết định số phận của mình ngay trong cuộc đối đầu trước Indonesia.

Kịch bản để đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng bảng

Với cục diện hiện tại, đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối mặt với nhiều kịch bản liên quan đến cơ hội vượt qua vòng bảng ASEAN Cup 2026 và tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vô địch.

Kết quả trận đấu với Indonesia mang tính bước ngoặt, có ảnh hưởng lớn đến cơ hội giành vé vào bán kết của đội tuyển Việt Nam.

Cụ thể, nếu giành chiến thắng trước Indonesia, đội tuyển Việt Nam sẽ vươn lên dẫn đầu bảng A với cùng 7 điểm sau 3 trận như Singapore nhưng hơn hiệu số bàn thắng-bàn thua và nắm quyền tự quyết ở lượt trận cuối.

Việt Nam cần tập trung cao độ cho trận gặp Indonesia. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Khi đó, cơ hội đi tiếp của Việt Nam là rất lớn khi chỉ phải gặp Campuchia trên sân nhà vào ngày 7/8. Thậm chí, đoàn quân của ông Kim Sang-sik cũng sẽ nắm luôn ngôi đầu nếu đánh bại đội tuyển Campuchia.

Trong trường hợp hòa Indonesia, đội tuyển Việt Nam vẫn có nhiều cơ hội đi tiếp nhưng sẽ không còn được nắm quyền tự quyết.

Nếu điều này xảy ra, đội tuyển Việt Nam buộc phải giành chiến thắng trước Campuchia ở lượt trận cuối, đồng thời trận Singapore-Indonesia kết thúc với kết quả thắng thua hoặc hòa nhau với ít bàn thắng hơn. Ví dụ, đội tuyển Việt Nam sẽ đi tiếp nếu hòa Indonesia 1-1 còn Singapore hòa Indonesia 0-0.

Đội tuyển Việt Nam cần tránh kết quả hòa không bàn thắng trước Indonesia, bởi kết quả này sẽ đẩy thầy trò ông Kim Sang-sik đứng trước việc bị loại và trở thành cựu vương là rất lớn.

Nếu hòa Indonesia 0-0, tuyển Việt Nam cần phải thắng Campuchia và chờ đợi cặp đấu Singapore-Indonesia có kết quả thắng thua.

Theo điều lệ, khi nhiều hơn 2 đội bằng điểm nhau, các tiêu chí về đối đầu gồm điểm số đối đầu trực tiếp, hiệu số bàn thắng đối đầu, bàn thắng ghi được ở đối đầu sẽ được tính để xếp hạng.

Kịch bản tệ nhất sẽ xảy ra với tuyển Việt Nam đó là để thua Indonesia. Khi đó, Việt Nam chỉ có thể giành quyền đi tiếp nếu như Singapore để thua Indonesia. Trong trường hợp này, Việt Nam sẽ có cùng 7 điểm như Singapore nhưng hơn hiệu số bàn thắng-bàn thua.

Đội tuyển Việt Nam sẽ không thể trông đợi vào kết quả từ trận đấu còn lại ở lượt cuối. Vì thế, để có thể chắc chắn đi tiếp, "các chiến binh Sao vàng" cần phải vượt qua Indonesia ở lượt đấu tiếp theo.

Căng thẳng cuộc đua tranh ở bảng B

Ở bảng B, cuộc đua tranh hai tấm vé bán kết cũng đang diễn ra căng thẳng khi cơ hội được chia đều cho các 4 đội tuyển là Thái Lan, Malaysia, Myanmar và Philippines.

Thái Lan và Malaysia đang cùng có được 6 điểm, nhưng đội bóng xứ chùa Vàng đứng đầu và có lợi thế hơn khi thắng đối đầu cũng như thi đấu ít hơn (2 trận so với 3 trận).

Ở lượt trận thứ ba, đội tuyển Thái Lan đã giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia trên sân nhà, bằng các bàn thắng của Yotsakorn Burapha và Teerasak Poeiphimai.

Thái Lan (áo xanh) có lợi thế nhất tại bảng B. (Nguồn: aseanutdfc)

Cạnh tranh với Thái Lan và Malaysia, hai đội tuyển Myanmar và Philippines cũng đang nắm trong tay 3 điểm sau hai lượt trận đã đấu.

Hai đội bóng này hoàn toàn có thể cân bằng điểm số với Thái Lan và Malaysia nếu cùng giành được chiến thắng ở lượt trận tiếp theo của bảng B, diễn ra vào ngày 8/8.

Theo lịch thi đấu, Myanmar sẽ có trận đấu dễ thở khi chỉ phải đón tiếp Lào trên sân nhà, trong khi Philippines cũng có lợi thế sân nhà khi chạm trán Thái Lan./.

ASEAN Cup 2026: Việt Nam đứt chuỗi toàn thắng, đối mặt áp lực Hòa Singapore trên sân nhà, đội tuyển Việt Nam đối mặt áp lực lớn và cần phải có điểm ở trận đấu với Indonesia mới nắm quyền tự quyết tấm vé dự bán kết ASEAN Cup 2026.