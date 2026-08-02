Nhận định Việt Nam vs Indonesia: Chờ kỳ tích ngay tại 'chảo lửa' Pakansari

Tối 3/8, đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách trên sân Pakansari đối đầu với đội chủ nhà Indonesia, trong một trận đấu có ý nghĩa quyết định đến cơ hội đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik ở ASEAN Cup 2026.

Bài học từ… đội tuyển Pháp

Sau khởi đầu thăng hoa ở trận ra quân, Quang Hải và các đồng đội đã “trở lại mặt đất” với trận hòa không bàn thắng trước Singapore.

Kết quả này đẩy thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vào thế bất lợi trong cuộc cạnh tranh ở bảng A. Đội tuyển Việt Nam tạm xếp thứ ba với 4 điểm sau 2 trận, sau hai đối thủ Indonesia (6 điểm/2 trận) và Singapore (7 điểm/3 trận).

Nỗi lo của người hâm mộ không chỉ đến từ những thông số trên bảng xếp hạng, mà còn từ chính màn thể hiện bế tắc trên sân cỏ, cùng những quyết định điều chỉnh nhân sự thiếu hiệu quả của “thuyền trưởng” Kim Sang-sik.

Thực tế, ngay khi bản danh sách 25 tuyển thủ thi đấu ở ASEAN Cup năm nay được công bố, người hâm mộ đã cảm thấy lo ngại khi chỉ duy nhất có Lê Phạm Thành Long là cầu thủ mang xu hướng phòng ngự ở hàng tiền vệ.

Với những sự bổ sung nơi tuyến đầu như Đình Bắc, Hoàng Hên hay Tài Lộc, huấn luyện viên Kim Sang-sik có lẽ đã tự tin vào khả năng áp đặt thế trận của tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup lần này.

Điều này càng thêm được khẳng định sau hai trận vòng bảng, khi “thầy Kim” giữ nguyên bộ đôi Quang Hải và Hoàng Đức - những cầu thủ mang thiên hướng tấn công, thi đấu ở khu vực giữa sân.

Trước đối thủ chênh lệch về trình độ như Timor Leste, những hạn chế về phòng ngự cũng đã manh nha xuất hiện. Tuy nhiên đến khi chạm trán đối thủ có tuyến giữa “cứng” hơn Singapore, những khuyết điểm đã để lại hậu quả.

Việc thi đấu với quá nhiều cầu thủ mang thiên hướng tấn công khiến đội hình của đội tuyển Việt Nam trở nên thiếu cân bằng và “mỏng manh” hơn ở tuyến giữa.

Hoàng Đức gặp nhiều khó khăn trước hàng tiền vệ của Singapore. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Khi những “nghệ sỹ sân cỏ” như Quang Hải hay Hoàng Đức gặp khó trước khả năng áp sát của hàng tiền vệ đối phương, “bài đánh” ở V-League là chuyền dài cho các tiền đạo tự xử lý cá nhân lại được áp dụng. Và trong một ngày những chân sút không đạt phong độ tốt, hệ quả là tuyển Việt Nam bế tắc trong nhiệm vụ tìm đường vào khung thành.

Ở World Cup 2026, đội tuyển Pháp đã để lại bài học về sự mất cân bằng trong đội hình. Trước những đội “cửa dưới,” bộ tứ siêu sao trên hàng công có thể giải quyết trận đấu bằng năng lực cá nhân. Nhưng khi chạm trán đối thủ “đồng cân đồng lạng,” sự mất cân bằng sẽ là “ác mộng” với hàng phòng ngự.

Tuyển Việt Nam có thể đã phải hứng chịu “cơn ác mộng” đó, nếu pha đánh đầu cận thành của tiền đạo Shawal Anuar bên phía Singapore không đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.

Đó là một lời cảnh báo với huấn luyện viên Kim Sang-sik, rằng ở trận đấu “sinh tử” trên sân của Indonesia, đội tuyển Việt Nam cần những sự điều chỉnh để mang lại tính cân bằng trong đội hình.

Gian nan tỏ mặt anh hùng

Màn đối đầu Indonesia mang đến thử thách trăm bề đối với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Áp lực về điểm số, áp lực phải thi đấu trên sân khách cùng những yếu tố về tâm lý sau màn trình diễn thất vọng trước Singapore sẽ là bài toán chờ thầy Kim cùng các học trò tìm lời giải.

Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố ngoại cảnh, năng lực chuyên môn của Indonesia mới là yếu tố mang đến thử thách thực sự cho “Binh đoàn Rồng Vàng.”

Bất chấp những xáo trộn về lực lượng khi một số ngôi sao như Justin Hubner hay Marcelino Ferdinan chưa thể thi đấu, Indonesia vẫn đạt hiệu quả tối đa với 6 điểm trước hai đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Campuchia và Timor Leste.

Tuyến giữa được đánh giá là khu vực chất lượng nhất của Indonesia. Các tiền vệ là Thom Haye và Eliano Reijnders đều đang nằm trong top những chân chuyền hàng đầu của giải đấu.

Những tiền vệ của Indonesia đều nằm trong top kiến tạo của giải đấu. (Ảnh: ASEAN United FC)

Trên hàng công, Mitch Baker cũng đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới của giải đấu với 4 bàn thắng, trong đó có một cú hattrick vào lưới Campuchia.

Chiều cao lên đến 1m96 cùng khả năng di chuyển rộng trong vòng cấm biến chân sút sinh năm 2006 trở thành mối đe dọa với mọi hàng phòng ngự ASEAN Cup năm nay.

Xét về phong độ, Indonesia đang có màn thể hiện ấn tượng hơn so với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Dù vậy, bản lĩnh thi đấu là điều người hâm mộ kỳ vọng nơi “Những Chiến binh Sao Vàng” ở màn so tài trên sân Pakansari.

Thực tế ở hai trận đấu đã qua, dù trải qua một số thời điểm khó khăn nhưng nhìn chung đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn là đội chủ động kiểm soát trận đấu.

Với những ngôi sao dày dặn kinh nghiệm trong đội hình như Quang Hải, Hoàng Đức hay Xuân Son, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch ASEAN Cup được kỳ vọng sẽ lên tiếng đúng lúc, như những gì đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik đã thể hiện trong suốt chuỗi 20 trận bất bại đã qua.

Chiều sâu về lực lượng với những cầu thủ dự bị có khả năng tạo đột biến như Tài Lộc hay Hai Long có thể là yếu tố giúp Việt Nam tạo khác biệt ở thời điểm quan trọng.

Một kết quả tích cực ngay tại “chảo lửa” Pakansari không phải là nhiệm vụ bất khả thi, mà ngược lại là cơ hội để thầy Kim và các học trò khẳng định bản lĩnh và sức mạnh của nhà vô địch Đông Nam Á./.

HLV Kim Sang Sik: 'Tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành 3 điểm ngay trên sân Indonesia' Trước màn quyết chiến với đối thủ Indonesia, huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm ngay trên sân Pakansari.