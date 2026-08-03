Hy Lạp: Hai trực thăng va chạm khi chữa cháy rừng, 2 phi công thiệt mạng

Hai thành viên phi hành đoàn, gồm một điều phối viên người Hy Lạp và một phi công người Đan Mạch, đã thiệt mạng sau khi hai trực thăng chữa cháy va chạm trên không trong lúc tham gia dập lửa tại khu vực Psatha, gần thủ đô Athens ngày 2/8.

Tai nạn xảy ra trong bối cảnh Hy Lạp tiếp tục vật lộn với nhiều đám cháy rừng dưới tác động của nắng nóng và gió mạnh, phản ánh những rủi ro ngày càng lớn đối với lực lượng chữa cháy.

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis lấy làm tiếc trước vụ tai nạn, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Theo Bộ Bảo vệ Dân sự Hy Lạp, gió giật có lúc lên tới 100 km/giờ, khiến nhiều máy bay chữa cháy không thể lấy nước hoặc thả nước do nhiễu động mạnh.

Lực lượng cứu hỏa vẫn đang khống chế nhiều đám cháy tại vùng Attica quanh Athens, Boeotia, Fokida và đảo Cephalonia. Riêng đám cháy ở Porto Germeno đã thiêu rụi hơn 10.000ha và được các chuyên gia cảnh báo có khả năng trở thành "siêu cháy rừng" (megafire).

Tính đến ngày 2/8, các vụ cháy tại Hy Lạp đã phá hủy hơn 12.000 ha rừng và đất nông nghiệp.

Trong khi đó, tình hình tại Pháp đã có dấu hiệu cải thiện. Chính phủ cho biết các đám cháy lớn ở vùng Gironde, gần thành phố Bordeaux, đã được khống chế sau khi thiêu rụi khoảng 42.000ha và phá hủy 240 ngôi nhà.

Trong tổng số 220.000 người phải sơ tán, khoảng 208.000 người đã được trở về nhà. Tuy nhiên, đám cháy tại vùng Var ở Đông Nam nước này vẫn được theo dõi chặt chẽ do nguy cơ bùng phát trở lại dưới tác động của gió mạnh.

Tại Tây Ban Nha, phần lớn các đám cháy lớn đã được khống chế sau khi chính phủ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp quốc gia. Tuy nhiên, một số điểm cháy tại Zamora, León và Cáceres tiếp tục bùng phát trở lại.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng nghi ngờ vụ cháy tại Vall d'Uixó, vùng Castellón, có thể do cố ý phóng hỏa sau khi phát hiện hai điểm phát lửa riêng biệt.

Theo Bộ Chuyển đổi Sinh thái Tây Ban Nha, từ đầu năm đến ngày 2/8, cả nước đã có 186.544 ha rừng bị thiêu rụi.

Trên phạm vi toàn Liên minh châu Âu, diện tích rừng bị cháy từ đầu năm 2026 đã lên khoảng 485.000ha, cho thấy mùa cháy rừng năm nay tiếp tục diễn biến nghiêm trọng trong bối cảnh nắng nóng cực đoan và hạn hán kéo dài tại khu vực Địa Trung Hải./.

Hy Lạp nỗ lực dập tắt các đám cháy rừng đang tàn phá đảo du lịch Crete Theo người phát ngôn lực lượng cứu hỏa Hy Lạp, tình hình xung quanh khu vực Rethymno đã khả quan hơn nhưng các đám cháy rừng vẫn chưa được khống chế hoàn toàn và còn nhiều “điểm nóng."