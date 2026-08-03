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Giáo hoàng Leo XIV ban hành hiến pháp mới Thành quốc Vatican

Giáo hoàng Leo XIV đã ký ban hành Luật Cơ bản mới của Thành quốc Vatican, cập nhật các quy định quản trị, hệ thống hóa cải cách pháp lý và mở rộng điều kiện bổ nhiệm một số chức vụ lãnh đạo.

Tân Giáo hoàng Leo XIV. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tân Giáo hoàng Leo XIV. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giáo hoàng Leo XIV ngày 31/7 đã ký và ban hành Luật Cơ bản mới của Thành quốc Vatican, thay thế văn bản có hiệu lực từ năm 2023.

Theo Vatican News, luật mới đáp ứng các yêu cầu quản trị hiện nay và hệ thống hóa những cải cách pháp lý mới đây, trong đó có quy định cho phép người không phải là Hồng y đảm nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Thành quốc Vatican.

Luật mới sẽ có hiệu lực ngay lập tức và thay thế Luật Cơ bản trước đó, được ban hành dưới triều Giáo hoàng Francis.

Văn bản tiếp tục xác định Luật Cơ bản là nền tảng và điểm quy chiếu cho toàn bộ hệ thống pháp luật của Thành quốc Vatican, đồng thời tái khẳng định tính chất đặc thù và quyền tự trị của trật tự pháp lý Vatican./.

(Vietnam+)
#Vatican #Giáo hoàng Leo XIV #Hiến pháp mới #Thành quốc Vatican #Luật Cơ bản #Quản trị Vatican #Chức Chủ tịch Vatican
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