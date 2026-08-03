Người tiêu dùng Mỹ tìm đến chợ nông sản sau đợt bùng phát ký sinh trùng

Sự bùng phát của ký sinh trùng cyclospora khiến hàng ngàn người mắc bệnh nhiễm trùng đường ruột trong mùa Hè này đang khiến người tiêu dùng Mỹ rời xa các siêu thị để tìm đến sự minh bạch về nguồn gốc thực phẩm tại những chợ nông sản địa phương.

Theo Giám đốc điều hành Cat Oakar thuộc FreshFarm, lưu lượng người đến 25 khu chợ của đơn vị này tại khu vực Washington, D.C. đã tăng 30% kể từ đầu tháng Bảy.

Bà Cat Oakar nhấn mạnh rằng các chợ nông sản mang lại giá trị về sự minh bạch, giúp người mua biết chính xác cách thực phẩm được trồng, đóng gói và vận chuyển.

Tại bang West Virginia, nông dân Eli Cook thuộc trang trại Spring Valley Farm - Orchard cho biết ông đã phá kỷ lục doanh số khi bán được khoảng 7.000 USD tiền xà lách chỉ trong ngày 15/7.

Để đáp ứng nhu cầu tăng cao đột biến, ông Cook đã bắt đầu trồng 1,2 hecta xà lách tươi mỗi hai tuần, thay vì mức 0,4 hecta như thông thường.

Mặc dù giá cả tại chợ nông sản cao hơn nhiều so với siêu thị, người tiêu dùng Mỹ vẫn chấp nhận chi trả để đổi lấy sự an tâm.

Đầu bếp Antoine Summers cho biết một túi rau cải bina tại chợ có giá 5 USD, trong khi tại hệ thống Safeway chỉ có giá 5 USD cho hai túi. Tuy nhiên, ông vẫn ưu tiên thực phẩm có nguồn gốc địa phương.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Chicago và Michigan, nơi các quầy hàng thường xuyên cháy hàng trước giờ đóng cửa do lượng khách quá đông. Giám đốc điều hành Letisha Steele thuộc Green City Market xác nhận đang có sự quan tâm tăng vọt của khách hàng đối với quy trình cung ứng thực phẩm tại Mỹ hiện nay.

Theo bà Maggie Wood, chủ trang trại hữu cơ Golden Earthworm, khi xảy ra sự cố, người tiêu dùng nhận ra họ muốn mua thực phẩm từ những người nông dân mà họ biết và tin tưởng.

Xu hướng này phản ánh sự thay đổi thói quen của người dân Mỹ khi chuyển sang mua hàng tại các sạp nông sản địa phương thay vì những chuỗi cửa hàng lớn./.

Chi phí chiến sự Iran bắt đầu ảnh hưởng đến người tiêu dùng Mỹ Các doanh nghiệp cho biết họ đang tăng giá nhiều loại sản phẩm, từ khoai tây chiên, bia đến sơn và bao bì, nhằm bù đắp chi phí nguyên liệu và vận chuyển ngày càng tăng.