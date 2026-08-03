Giấc mơ sở hữu nhà ngày càng xa tầm với của người trẻ Mỹ

Hiện nay, chỉ chăm chỉ làm việc có thể không còn đủ để hiện thực hóa "Giấc mơ Mỹ" khi chi phí mua nhà tăng mạnh đang buộc nhiều người trẻ phải trì hoãn các cột mốc quan trọng trong cuộc sống.

Theo Giáo sư Susan Wachter thuộc Trường Wharton của Đại học Pennsylvania, "Giấc mơ Mỹ" - quan niệm cho rằng bất kỳ ai cũng có thể thành công nếu nỗ lực làm việc - từ lâu gắn liền với những dấu mốc như sở hữu nhà, có việc làm ổn định, kết hôn và xây dựng gia đình.

Tuy nhiên, theo bà Wachter, khả năng chi trả của người dân Mỹ đã thấp đi đáng kể trong những năm gần đây, đặc biệt kể từ năm 2022.

Chi phí mua nhà đối với người mua lần đầu đã tăng hơn gấp đôi, lãi suất thế chấp tăng từ khoảng 3% lên 6%, trong khi giá nhà tăng khoảng 40%.

Theo số liệu của Freddie Mac, lãi suất vay mua nhà kỳ hạn 30 năm khoảng 10 năm trước ở mức 3,45%, trong khi đến năm 2026 đã tăng lên 6,58%.

Nghiên cứu của chuyên trang Realtor.com công bố tháng Sáu cho thấy có kỷ lục 25,2 triệu người Mỹ dưới 35 tuổi vẫn sống cùng cha mẹ trong năm 2025, tương đương gần một phần ba nhóm tuổi này.

Đáng chú ý, khoảng 70% trong số đó có việc làm và tỷ lệ này hầu như không thay đổi, cho thấy số người sống cùng cha mẹ gia tăng chủ yếu đến từ nhóm có việc làm ổn định chứ không phải nhóm thất nghiệp.

Đối với nhiều người trẻ, mua căn nhà đầu tiên không còn là bước khởi đầu để xây dựng sự ổn định tài chính mà trở thành phần thưởng chỉ có được sau nhiều năm tiết kiệm, thăng tiến trong công việc và, trong nhiều trường hợp, nhờ sự hỗ trợ của gia đình.

Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có đủ nguồn lực để hỗ trợ con cái. Điều này góp phần tạo ra một nền kinh tế mang tính "hình chữ K," trong đó những người trẻ có sự hỗ trợ tài chính từ gia đình tiếp tục tiến gần hơn tới mục tiêu sở hữu nhà, còn những người có năng lực tương đương nhưng thiếu nguồn lực này phải đối mặt với nhiều rào cản hơn.

Trước tình hình trên, Mỹ đã thông qua Đạo luật Lộ trình Nhà ở Thế kỷ XXI trong năm nay, bao gồm các đề xuất nhằm gia tăng nguồn cung và giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dự án nhà ở giá rẻ hơn./.

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