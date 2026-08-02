Mỹ: Xả súng tại nhà hàng ở bang Idaho khiến 10 người thương vong

Giới chức Mỹ xác nhận vụ xả súng xảy ra tại một nhà hàng đồ ăn nhanh ở thành phố Twin Falls thuộc bang Idaho, miền Tây nước này, sáng sớm 2/8 (theo giờ Việt Nam) đã làm 3 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương.

Theo giới chức địa phương, một số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát đã tìm thấy thi thể nghi phạm xả súng ở khu vực gần nhà hàng, song chưa rõ liệu nghi phạm có nằm trong số những người thiệt mạng được báo cáo hay không.

Phát biểu họp báo, Cảnh sát trưởng thành phố Twin Falls, ông Matthew Hicks cho biết vụ xả súng xảy ra tại nhà hàng In-N-Out Burger nằm trong một khu mua sắm sầm uất vào khoảng 14h ngày 1/8 (giờ địa phương, tức 3h ngày 2/8 theo giờ Việt Nam).

Hàng trăm người đã có mặt tại khu vực vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Theo ông, hiện không còn mối đe dọa đối với cộng đồng. Nhà chức trách đang tiếp tục điều tra để xác định danh tính cũng như động cơ của nghi phạm.

Trước đó, truyền thông địa phương đăng phát một đoạn video cho thấy một nam thanh niên mang theo súng trường bên ngoài nhà hàng. Các video khác trên mạng xã hội cho thấy nhiều người hoảng loạn chạy ra khỏi nhà hàng sau khi tiếng súng vang lên.

Twin Falls là thành phố có khoảng 56.000 dân ở phía Nam bang Idaho, cách thành phố Salt Lake City khoảng 290 km về phía Tây Bắc./.

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