Mỹ: Gian lận Medicaid làm dấy lên tranh luận về quản lý ngân sách y tế

Hàng loạt vụ gian lận liên quan đến chương trình điều trị trẻ tự kỷ được thanh toán bằng quỹ Medicaid đang làm dấy lên tranh luận tại Mỹ về việc cân bằng giữa mở rộng tiếp cận dịch vụ và tăng cường giám sát chi tiêu công.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, liệu pháp Phân tích hành vi ứng dụng (Applied Behavior Analysis - ABA), một trong những phương pháp điều trị phổ biến dành cho trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ, đã ghi nhận mức chi từ Medicaid tăng nhanh trong những năm gần đây.

Theo Bộ Y tế và dịch vụ nhân sinh Mỹ (HHS), giai đoạn 2018-2024, Medicaid đã chi hơn 5,15 tỷ USD cho một trong các mã thanh toán chính của liệu pháp ABA.

Sự gia tăng chi tiêu cũng đi kèm với nhiều vụ việc bị cơ quan chức năng điều tra. Tháng 5 vừa qua, các công tố viên liên bang truy tố hai người điều hành một trung tâm điều trị tự kỷ tại bang Minnesota với cáo buộc lập hóa đơn khống trị giá 46,6 triệu USD cho các dịch vụ không cần thiết hoặc chưa từng được thực hiện.

Trước đó, một bị cáo khác tại bang này cũng đã nhận tội trong vụ gian lận Medicaid trị giá khoảng 14 triệu USD liên quan đến chương trình điều trị tự kỷ.

Theo điều tra của The Wall Street Journal và The New York Times, một số cơ sở cung cấp dịch vụ đã lập hóa đơn cho các buổi điều trị không diễn ra, khai khống số giờ điều trị hoặc mở rộng hoạt động nhanh chóng để tận dụng nguồn chi trả ngày càng lớn từ Medicaid.

Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid (CMS) cho biết việc bảo đảm trẻ em mắc tự kỷ được tiếp cận các dịch vụ cần thiết vẫn là ưu tiên, song tốc độ gia tăng chi tiêu đòi hỏi phải tăng cường giám sát nhằm bảo đảm các dịch vụ được chỉ định đúng nhu cầu y khoa, do đội ngũ đủ điều kiện chuyên môn thực hiện và sử dụng hiệu quả ngân sách công.

Tại bang Florida, chính quyền đã đẩy mạnh kiểm tra các đơn vị cung cấp dịch vụ. Theo giới chức bang, hơn 72 triệu USD thanh toán Medicaid không đúng quy định đã được thu hồi trong năm qua, đồng thời hàng trăm nhà cung cấp dịch vụ ABA bị loại khỏi chương trình Medicaid do có dấu hiệu gian lận.

Thống đốc Ron DeSantis gần đây cũng công bố kế hoạch tăng cường kiểm soát Medicaid, tập trung vào thẩm định nhà cung cấp, phát hiện gian lận và bảo vệ ngân sách từ tiền thuế.

Trong khi đó, tại bang Georgia, trọng tâm tranh luận lại là việc giảm khoảng 20% mức hoàn trả chi phí điều trị ABA. Các nhà cung cấp dịch vụ cho rằng nhu cầu điều trị tự kỷ đã tăng hơn 300% trong những năm gần đây và việc cắt giảm chi trả có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận dịch vụ của các gia đình.

Theo các chuyên gia y tế và chính sách công, phần lớn các trường hợp điều trị ABA mang lại lợi ích thực sự cho trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ.

Tuy nhiên, mô hình thanh toán theo số giờ điều trị cùng nhu cầu ngày càng tăng đã tạo ra kẽ hở để một số tổ chức trục lợi từ Medicaid.

Giới phân tích cho rằng thách thức hiện nay của các bang là xây dựng cơ chế giám sát hiệu quả nhằm ngăn chặn gian lận, đồng thời bảo đảm những gia đình có nhu cầu chính đáng không bị ảnh hưởng bởi các biện pháp siết chặt quản lý./.

Mỹ thừa nhận sai sót trong điều tra gian lận liên quan đến chương trình Medicaid Các chuyên gia cho rằng sự nhầm lẫn về số liệu được sử dụng để biện minh cho cuộc điều tra gian lận liên quan đến chương trình Medicaid ảnh hưởng đến uy tín chiến dịch chống gian lận.