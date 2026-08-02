Venezuela: Chính phủ và phe đối lập thống nhất khởi động đối thoại trực tiếp

Chính phủ lâm thời Venezuela và phe đối lập ngày 1/8 (giờ địa phương) thông báo đã thống nhất tổ chức cuộc gặp trực tiếp đầu tiên tại thủ đô Caracas trong tuần tới, mở đầu tiến trình đối thoại nhằm thúc đẩy chuyển tiếp chính trị và giải quyết những vấn đề cấp bách của đất nước.

Theo Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Venezuela, ông Jorge Rodríguez, hai bên đã đạt được thỏa thuận sau cuộc điện đàm với bà Dinorah Figuera, đại diện phe đối lập. Hai bên cũng thống nhất thành phần các đoàn đàm phán và chương trình làm việc với những mục tiêu "cụ thể và có thể kiểm chứng."

Ông Jorge Rodríguez cho biết cuộc gặp đầu tiên sẽ tập trung vào một số ưu tiên trước mắt, bao gồm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng sau trận động đất kép xảy ra hồi tháng 7 vừa qua. Ông bày tỏ kỳ vọng tiến trình đàm phán sẽ mang tính bao trùm và hiệu quả.

Phái đoàn của Chính phủ Venezuela, ngoài ông Rodríguez, hiện là Chủ tịch Quốc hội Venezuela kiêm Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ lâm thời dưới quyền lãnh đạo của Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez, sẽ có sự tham gia của cựu Ngoại trưởng Jorge Arreaza.

Trong khi đó, bà Dinorah Figuera đại diện cho khối đối lập từng giành đa số tại Quốc hội Venezuela trong cuộc bầu cử năm 2015. Tiến trình đối thoại được Mỹ hậu thuẫn, hướng tới thúc đẩy lộ trình chuyển tiếp chính trị, đồng thời tạo nền tảng cho việc tổ chức các cuộc bầu cử trong tương lai.

Venezuela rơi vào giai đoạn chuyển tiếp chính trị kể từ tháng 1 năm nay sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị lật đổ. Chính phủ lâm thời do bà Delcy Rodríguez đứng đầu hiện đang điều hành đất nước trong bối cảnh nền kinh tế vẫn gặp nhiều khó khăn, dù Venezuela sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được kiểm chứng lớn nhất thế giới.

Tình hình càng thêm phức tạp sau trận động đất lớn xảy ra ở miền Bắc Venezuela hồi tháng 7 vừa qua, khiến hơn 5.500 người thiệt mạng và gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Trong bối cảnh đó, cuộc đối thoại trực tiếp sắp tới được kỳ vọng sẽ góp phần khôi phục kênh trao đổi giữa chính phủ và phe đối lập, tạo cơ sở để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế và xã hội kéo dài tại quốc gia Nam Mỹ./.

Venezuela thông báo cải tổ bộ máy chính phủ Bộ trưởng Giáo dục Héctor Rodríguez được bổ nhiệm làm người phụ trách quá trình cải tổ chính phủ và sẽ phối hợp với Phó Tổng thống Ricardo Menéndez xây dựng cơ cấu điều hành mới cho Venezuela.