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Số lượng doanh nghiệp vừa, nhỏ, siêu nhỏ Cuba tăng mạnh, vượt mốc 15.600

Lượng đơn đăng ký thành lập mới doanh nghiệp cho thấy cơ cấu kinh doanh “đang phát triển mạnh mẽ” và một hệ sinh thái kinh doanh đa dạng đang dần được mở rộng tại đảo quốc Caribe.

Ngọc Duy
Quang cảnh thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Quang cảnh thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Chủ tịch Viện Quốc gia về các Chủ thể Kinh tế Phi Nhà nước Cuba, Lázara Mercedes López Acea, cho biết nước này hiện có hơn 15.600 doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ đã được cấp phép trên cả nước, tăng hơn 3.000 doanh nghiệp so với năm 2024.

Bà López Acea cho biết lượng các đơn đăng ký thành lập mới doanh nghiệp cho thấy cơ cấu kinh doanh “đang phát triển mạnh mẽ” và một hệ sinh thái kinh doanh đa dạng đang dần được mở rộng tại đảo quốc Caribe.

Số lượng doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ nói trên bao gồm các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động và các công ty đang trong quá trình thành lập; và con số này dự kiến sẽ đạt gần 16.000 vào cuối tháng 8/2026.

Bà López Acea nhấn mạnh rằng, khuôn khổ pháp lý mới của Cuba - với những chuyển đổi kinh tế-xã hội được Quốc hội thông qua vào tháng 6/2026 - đang tạo ra những tác động cộng hưởng trong việc phá bỏ các rào cản và tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực tư nhân hội nhập vào mạng lưới sản xuất và nền kinh tế quốc gia.

Với các quy định mới, các hoạt động bị cấm đối với khu vực phi nhà nước đã giảm đáng kể: 46 hoạt động được loại bỏ hoàn toàn khỏi danh sách bị cấm, trong khi 35 hoạt động khác đã được nới lỏng.

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Một tiệm bánh ở La Habana (Cuba). (Ảnh: Ngọc Duy/TTXVN)

Theo quan chức trên, việc tận dụng tốt hơn năng lực sản xuất hiện có và lực lượng lao động lành nghề sẽ giúp nhiều ngành kinh tế, trong đó có các lĩnh vực chiến lược như công nghiệp-sản xuất, năng lượng-khai khoáng, giao thông vận tải, thương mại, y tế-giáo dục… được hưởng lợi trong thời gian tới.

Bà López Acea lưu ý rằng, trong lĩnh vực y tế, mặc dù chăm sóc sức khỏe vẫn thuộc thẩm quyền của nhà nước, các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, công ty tư nhân và hợp tác xã phi nông nghiệp giờ đây có thể cung cấp các dịch vụ dược phẩm (như mở nhà thuốc tư nhân) nhằm bổ sung cho mạng lưới nhà nước trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung, và đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe trước tình trạng già hóa dân số./.

(TTXVN/Vietnam+)
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