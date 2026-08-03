Động đất Nhật Bản: 5 người Việt Nam cứu cụ bà gần 90 tuổi khỏi đống đổ nát

Giữa đống đổ nát sau trận động đất tại Nhật Bản, 5 công dân Việt Nam đã không quản hiểm nguy cứu cụ bà gần 90 tuổi, lan tỏa hình ảnh người Việt nhân ái, trách nhiệm và sẵn sàng sẻ chia với cộng đồng.

Giữa khung cảnh ngổn ngang sau trận động đất tại tỉnh Kumamoto, miền nam Nhật Bản, 5 công dân Việt Nam đã không quản hiểm nguy, cùng người dân sở tại cứu một cụ bà gần 90 tuổi khỏi căn nhà bị đổ sập. Hành động đẹp ấy được cộng đồng địa phương ghi nhận, trở thành minh chứng sinh động cho tinh thần nhân ái và trách nhiệm của người Việt Nam ở nước ngoài.

Không chỉ góp phần hỗ trợ cộng đồng nơi sinh sống, những nghĩa cử như vậy còn góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, giàu lòng nhân ái và tăng cường sự gắn kết với bạn bè quốc tế./.