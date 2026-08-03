Khởi tố vụ hỗn chiến tại quán ăn ở Hà Nội, làm rõ 14 người liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng xảy ra tại nhà hàng "Quán Nhỏ", số 122 Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng.

Bản tin 60s ngày 3/8/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

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