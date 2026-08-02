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Indonesia: Phà chở 271 người bốc cháy trên Biển Java, 41 người mất tích

Một chiếc phà chở 271 người bốc cháy ngoài khơi tỉnh Đông Java của Indonesia, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, 41 người mất tích và hàng chục hành khách đã được cứu khỏi hiện trường.

Phan An

Giới chức Indonesia ngày 2/8 cho biết ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 41 người vẫn đang mất tích sau khi một chiếc phà chở 271 người bốc cháy trên Biển Java, ngoài khơi tỉnh Đông Java.

Theo Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn quốc gia Indonesia (Basarnas), thuyền trưởng đã phát tín hiệu báo cháy khi phà đang trên hành trình từ thành phố Surabaya (Đông Java) đến Makassar (Nam Sulawesi).

Thời điểm xảy ra vụ việc, chiếc phà ở cách đảo Sapudi khoảng 19 hải lý (35,2 km) về phía Bắc và gần như bị lửa bao trùm hoàn toàn, trong khi nhiều hành khách vẫn còn trên cầu tàu và khu vực mũi phà.

Một số tàu hoạt động gần hiện trường đã kịp thời cứu hàng chục hành khách nhảy xuống biển để thoát khỏi đám cháy.

Nhà chức trách đã điều động tàu cứu hộ, lực lượng cứu nạn cùng nhiều xuồng bơm hơi đến hiện trường. Chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn đang được tiến hành, trong khi nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Cháy phà #Indonesia #Tìm kiếm cứu nạn #Biển Java #Thảm họa Indonesia
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