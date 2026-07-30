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Thái Lan, Campuchia cam kết duy trì thỏa thuận ngừng bắn

Ngày 29/7, Thái Lan và Campuchia đã nhất trí tiếp tục thực hiện nghiêm thỏa thuận ngừng bắn, không có các hành động khiêu khích dọc biên giới và chưa mở lại các cửa khẩu giữa hai nước.

Phạm Hải
Khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 29/7, các cơ quan điều phối biên giới của Thái Lan và Campuchia đã nhất trí tiếp tục thực hiện nghiêm thỏa thuận ngừng bắn, không có các hành động khiêu khích dọc biên giới và chưa mở lại các cửa khẩu giữa hai nước, ngoại trừ phục vụ hoạt động hồi hương công dân.

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, tại cuộc họp diễn ra ở cửa khẩu quốc tế Ban Khlong Luek, tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan, đại diện hai bên thống nhất sẽ tăng cường phối hợp nhằm bảo đảm các hoạt động hỗ trợ nhân đạo đối với người dân hai nước được triển khai đầy đủ và hiệu quả.

Hai bên cũng khẳng định việc qua lại biên giới vẫn chưa được khôi phục. Các cửa khẩu hiện chỉ được phép hoạt động để đưa công dân Campuchia trở về nước và tiếp nhận công dân Thái Lan hồi hương.

Đại diện hai nước yêu cầu các lực lượng tại khu vực biên giới tuân thủ nghiêm thỏa thuận ngừng bắn ký ngày 27/7 vừa qua, đồng thời tiếp tục thực hiện Bản ghi nhớ năm 2000 (MOU 43) về khảo sát và phân giới cắm mốc giữa Thái Lan và Campuchia.

Ngoài ra, hai bên cam kết không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể làm gia tăng căng thẳng tại khu vực biên giới, đồng thời tiếp tục duy trì hợp tác và đối thoại nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân hai nước.

Cuộc họp được tổ chức theo cơ chế phối hợp thường kỳ giữa Văn phòng Điều phối biên giới Thái Lan-Campuchia, Trung tâm Tác chiến Quân khu 1, Lực lượng Burapha của Thái Lan và các cơ quan điều phối biên giới Campuchia tại khu vực Poipet./.

(TTXVN/Vietnam+)
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XUNG ĐỘT BIÊN GIỚI THÁI LAN-CAMPUCHIA

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