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Giáo hoàng Leo XIV ban hành Luật Cơ bản mới của Vatican

Luật mới hệ thống hóa những cải cách pháp lý mới đây, trong đó có quy định cho phép người không phải là Hồng y đảm nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Thành quốc Vatican.

Việt Hải
Giáo hoàng Leo XIV. (Ảnh: THX/TTXVN)
Giáo hoàng Leo XIV. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, Giáo hoàng Leo XIV ngày 31/7 đã ký và ban hành Luật Cơ bản mới của Vatican, thay thế văn bản có hiệu lực từ năm 2023.

Theo Vatican News, luật mới đáp ứng các yêu cầu quản trị hiện nay và hệ thống hóa những cải cách pháp lý mới đây, trong đó có quy định cho phép người không phải là Hồng y đảm nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Thành quốc Vatican.

Luật mới sẽ có hiệu lực ngay lập tức và thay thế Luật Cơ bản trước đó, được ban hành dưới triều Giáo hoàng Francis.

Văn bản tiếp tục xác định Luật Cơ bản là nền tảng và điểm quy chiếu cho toàn bộ hệ thống pháp luật của Thành quốc Vatican./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Giáo hoàng Leo XIV #Thành quốc Vatican #Hồng y Vatican
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