Tòa án Nga lần đầu phán quyết về bản quyền đối với sản phẩm do AI tạo ra

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, một tòa án của Nga đã bác đơn kiện bản quyền liên quan đến các hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, dựa trên kiệt tác “Mona Lisa” của Leonardo da Vinci và Tượng Nữ thần Tự do, cho rằng việc tạo ra những hình ảnh này không phải là hoạt động sáng tạo mà chỉ là một quy trình kỹ thuật.

Trong vụ kiện, nguyên đơn khẳng định ông đã mua các bức ảnh và đã thực hiện những thay đổi đáng kể đối với các hình ảnh gốc, thêm các yếu tố mới: thêm ly rượu vang vào cả hai hình ảnh và thay đổi vị trí tay, biểu cảm khuôn mặt và kiểu tóc của Nàng Mona Lisa.



Nguyên đơn cho rằng bằng cách xử lý bản sao tác phẩm kiệt tác của Leonardo da Vinci và một bức ảnh chụp Tượng Nữ thần Tự do thông qua công nghệ AI, ông đã tạo ra các tác phẩm nghệ thuật “Nàng Mona Lisa với rượu vang” và “Tượng Nữ thần Tự do với rượu vang”.

Bị đơn sau đó đã sử dụng các hình ảnh này để in lên áo phông, áo hoodie, áo nỉ và cốc giữ nhiệt, rồi bán trên trang web của mình. Nguyên đơn yêu cầu tòa án buộc cá nhân kinh doanh này bồi thường vì vi phạm quyền độc quyền của tác giả đối với các tác phẩm thiết kế nói trên.



Bị đơn bác bỏ yêu cầu, lập luận rằng việc nguyên đơn sử dụng hình ảnh của các tác phẩm gốc với những chỉnh sửa nhỏ không đủ để biến các hình ảnh tạo ra thành tác phẩm sáng tạo, do đó không được bảo hộ bản quyền.

Tòa án nhận định các hình ảnh đang tranh chấp được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Do AI không có ý thức, không thể cho rằng hệ thống này đã thực hiện hoạt động sáng tạo. Hơn nữa, những bổ sung được thực hiện cho các hình ảnh không phải là mới và thường được sử dụng trong nghệ thuật cũng như truyền thông. Tòa kết luận, trong trường hợp này, đóng góp của tác giả chỉ giới hạn ở việc làm rõ các câu lệnh đưa vào AI, điều này không cấu thành tính sáng tạo.

Đây là phán quyết đầu tiên mà tòa án Nga tuyên bố rõ ràng rằng việc dùng câu lệnh (prompt) để yêu cầu AI tạo hình ảnh không đủ để tạo ra quyền tác giả, vì bản thân việc đó không được xem là hoạt động sáng tạo của con người.



Cuối tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một đạo luật cơ bản về phát triển công nghệ AI. Văn bản này thiết lập các điều khoản chính và nguyên tắc quản lý. Văn bản này quy định tác giả là cá nhân có hoạt động sáng tạo trực tiếp tạo ra sản phẩm đó./.

Nga thiết lập khuôn khổ pháp lý cho các mô hình nền tảng AI Ngày 8/7, Nga đã thông qua một đạo luật để thiết lập khuôn khổ pháp lý cho việc phát triển, triển khai và sử dụng các mô hình nền tảng AI trong nước, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.