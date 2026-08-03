Tây Ban Nha nỗ lực khôi phục trật tự sau cuộc khủng hoảng chưa từng có

Tây Ban Nha đang đẩy mạnh các biện pháp khôi phục trật tự tại thành phố tự trị Ceuta sau làn sóng người di cư ồ ạt từ Maroc, trong khi cuộc khủng hoảng được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay tại vùng lãnh thổ Bắc Phi này và tiếp tục làm dấy lên tranh luận về chính sách di cư của Madrid cũng như Liên minh châu Âu (EU).

Theo giới chức Tây Ban Nha và Maroc, gần như toàn bộ 50.000-60.000 người vượt biên trái phép vào Ceuta trong hai ngày 31/7 và 1/8 đã trở về Maroc.

Thành phố, với khoảng 84.000 dân, đang từng bước khôi phục hoạt động bình thường, song lực lượng chức năng vẫn duy trì tuần tra và tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên biển.

Theo Đài phát thanh Cadena SER, số người thiệt mạng đã tăng lên 90 người, gồm 74 thi thể được tìm thấy tại phía Tây Ban Nha và 16 thi thể tại Maroc. Đây là vụ việc có số thương vong lớn nhất tại Ceuta trong nhiều năm qua.

Đại diện Chính phủ Tây Ban Nha tại Ceuta Miguel Ángel Pérez cho biết phần lớn nạn nhân tử vong do đuối nước hoặc bị giẫm đạp tại khu vực đê chắn sóng và hàng rào biên giới.

Hơn 1.000 người đã được điều trị y tế, trong khi lực lượng bảo vệ bờ biển vẫn tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích ngoài khơi Ceuta.

Để tăng cường kiểm soát biên giới, Tây Ban Nha đã triển khai thêm cảnh sát, Vệ binh Dân sự và quân đội, đồng thời lắp đặt rào chắn nổi dài khoảng 500 m trên biển và tăng cường tuần tra quanh khu vực cửa khẩu Tarajal.

Thị trưởng Ceuta Juan Jesús Vivas cho biết khoảng 60.000 người đã tràn vào thành phố chỉ trong 1 ngày, vượt xa khả năng ứng phó của chính quyền địa phương.

Theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, đến tối 31/7, hơn 48.000 người đã được đưa trở lại Maroc. Chính phủ nước này tiếp tục phối hợp với phía Morocco nhằm đẩy nhanh việc hồi hương số người còn lại và ngăn chặn các đợt vượt biên mới.

Về phía Maroc, Bộ Nội vụ nước này cho rằng làn sóng vượt biên xuất phát từ các thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội, hoạt động của các đường dây đưa người trái phép và phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha cấm trục xuất ngay lập tức những người nhập cảnh bằng đường biển.

Rabat cho biết khoảng 40.000 người đã tham gia cuộc vượt biên vào Ceuta và đang phối hợp với phía Tây Ban Nha xác minh thương vong, đồng thời đẩy nhanh việc hồi hương người di cư.

Cuộc khủng hoảng cũng làm gia tăng tranh cãi chính trị tại Tây Ban Nha. Thủ tướng Pedro Sánchez gọi đây là "sự vi phạm toàn vẹn lãnh thổ Tây Ban Nha", đồng thời cho rằng các đường dây buôn người đã lợi dụng những thay đổi trong quy định pháp lý để kích động người di cư vượt biên.

Trong khi đó, các đảng đối lập và cực hữu cáo buộc Chính phủ phản ứng chậm trước cuộc khủng hoảng, trong bối cảnh truyền thông nước này đưa tin các cơ quan tình báo từng cảnh báo nguy cơ xảy ra một làn sóng vượt biên quy mô lớn.

Chính phủ Tây Ban Nha bác bỏ cáo buộc này và khẳng định sự phối hợp với Maroc luôn diễn ra "hiệu quả và liên tục."

Khủng hoảng Ceuta cũng đã tác động đến chính sách di cư của EU. Ngày 2/8, Italy thông báo tạm thời tái thiết lập kiểm soát biên giới đối với hành khách đến từ Tây Ban Nha bằng đường hàng không và đường biển trong thời hạn một tháng.

Bộ trưởng Nội vụ Italy Matteo Piantedosi cho biết biện pháp này nhằm tăng cường kiểm tra việc nhập cảnh hợp pháp của công dân ngoài EU.

Đáp lại, Thủ tướng Pedro Sánchez đã đề nghị Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thúc đẩy cách tiếp cận thống nhất của toàn khối.

Theo kế hoạch, lãnh đạo 22 quốc gia thành viên EU sẽ tổ chức cuộc họp khẩn vào ngày 4/8 nhằm tăng cường bảo vệ biên giới ngoài của khối, đẩy mạnh hồi hương người di cư và triệt phá các đường dây buôn người./.

90 người thiệt mạng trong khủng hoảng di cư tại Ceuta Làn sóng hàng chục nghìn người di cư tràn vào Ceuta đã khiến ít nhất 90 người thiệt mạng, vượt quá khả năng ứng phó của địa phương và buộc Tây Ban Nha triển khai thêm lực lượng quân đội, cảnh sát.