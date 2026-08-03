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90 người thiệt mạng trong khủng hoảng di cư tại Ceuta

Làn sóng hàng chục nghìn người di cư tràn vào Ceuta đã khiến ít nhất 90 người thiệt mạng, vượt quá khả năng ứng phó của địa phương và buộc Tây Ban Nha triển khai thêm lực lượng quân đội, cảnh sát.

Mạnh Hùng
(Tư liệu) Người di cư trèo qua hàng rào biên giới để vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha từ thành phố Fnideq, Maroc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
(Tư liệu) Người di cư trèo qua hàng rào biên giới để vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha từ thành phố Fnideq, Maroc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Số người thiệt mạng trong cuộc khủng hoảng di cư vào Ceuta, vùng lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha tại Bắc Phi, đã tăng lên 90 người, trong bối cảnh lực lượng chức năng Tây Ban Nha và Maroc tiếp tục các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Bắc Phi, giới chức Tây Ban Nha xác nhận đã tìm được 74 thi thể, trong khi phía Maroc tìm thấy thêm 16 thi thể, nâng tổng số người được xác nhận tử vong trong khủng hoảng di cư tại Ceuta lên 90 người.

Thảm kịch xảy ra sau khi hàng chục nghìn người di cư tìm cách vượt biên vào Ceuta trong những ngày gần đây. Đây là một trong những làn sóng di cư lớn nhất vào vùng lãnh thổ này trong những năm qua.

Vụ việc đã vượt quá khả năng ứng phó của chính quyền địa phương và buộc Chính phủ Tây Ban Nha phải triển khai chiến dịch tăng cường an ninh.

Thị trưởng Ceuta, ông Juan Jesús Vivas, cho biết khoảng 60.000 người đã tràn vào Ceuta chỉ trong một ngày. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha thông báo đến tối 31/7, hơn 48.000 người đã được đưa trở lại Maroc.

Tình hình cũng làm bùng phát các vụ bạo loạn tại nhiều khu vực trong thành phố, khiến Tây Ban Nha phải điều động thêm các lực lượng quân đội, cảnh sát và vệ binh dân sự để kiểm soát an ninh./.

(TTXVN/Vietnam+)
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