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Đánh bom liều chết tại Pakistan, ít nhất 7 người thiệt mạng

Kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ chất nổ gần đồn cảnh sát ở huyện Swat, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, khiến 7 người thiệt mạng, hơn 20 người bị thương và làm gián đoạn một cuộc biểu tình hòa bình.

Minh Tuấn
Hiện trường một vụ đánh bom ở Quetta, Pakistan. Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)
Hiện trường một vụ đánh bom ở Quetta, Pakistan. Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Cảnh sát Pakistan ngày 2/8 cho biết đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết gần đồn cảnh sát tại một khu vực đông đúc ở huyện Swat, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa miền Tây Bắc nước này, khiến hàng chục người chết và bị thương.

Phó Chánh thanh tra Cảnh sát huyện Swat, ông Fida Hussain cho hay vụ nổ diễn ra gần địa điểm tổ chức một cuộc biểu tình hòa bình để yêu cầu cải thiện tình hình an ninh tại địa phương vốn đã xấu đi trong những tháng qua.

Kẻ tấn công đã kích nổ chiếc áo khoác chứa bom, khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có 4 cảnh sát, và làm hơn 20 người khác bị thương. Nhiều người biểu tình cũng nằm trong số thương vong này.

Theo ông Hussain, kẻ đánh bom liều chết đã cố gắng xông vào đồn cảnh sát nhưng bị chặn lại tại cổng chính, nơi đối tượng kích hoạt chất nổ mang trên người.

Cảnh sát đã phong tỏa khu vực và mở chiến dịch truy lùng trong lúc các điều tra viên thu thập chứng cứ tại hiện trường vụ nổ.

Hiện, chưa có tổ chức nào thừa nhận thực hiện vụ tấn công. Nhà chức trách đang điều tra làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)
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