Australia hoàn thiện dự luật buộc các nền tảng số trả phí cho báo chí

Chính phủ Australia ngày 3/8 thông báo đã hoàn thiện dự luật Cơ chế khuyến khích thương lượng báo chí (NBI), quy định buộc các tập đoàn công nghệ lớn phải trả chi phí cho tin tức báo chí địa phương hoặc chịu mức phí 2,5% tính trên doanh thu quảng cáo kỹ thuật số tại thị trường này.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, dự luật sẽ được trình Quốc hội Australia xem xét trong kỳ họp mùa Xuân tới, trong đó quy định các nền tảng số có doanh thu từ dịch vụ tìm kiếm và mạng xã hội đạt từ 250 triệu AUD (khoảng 163 triệu USD) trở lên - bao gồm Meta, Google, ByteDance (công ty mẹ của TikTok) và mới nhất là LinkedIn của Microsoft - sẽ đứng trước hai lựa chọn: đàm phán thỏa thuận thương mại với các cơ quan báo chí Australia hoặc nộp khoản phí 2,5% tính trên doanh thu quảng cáo kỹ thuật số phát sinh tại Australia.

Đáng chú ý, bản dự thảo hoàn thiện đã bãi bỏ ngoại lệ dành cho "các dịch vụ kết nối nghề nghiệp," đồng nghĩa với việc nền tảng LinkedIn sẽ bị đưa vào phạm vi điều chỉnh do mức độ phụ thuộc và lượng tin tức chia sẻ trên nền tảng này ngày càng tăng.

Bộ trưởng Truyền thông Australia Anika Wells và Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Daniel Mulino khẳng định các điều chỉnh mới không làm thay đổi mục tiêu cốt lõi của chính phủ là bảo đảm tính bền vững và đa dạng cho ngành truyền thông nội địa.

So với Bộ quy tắc thương lượng truyền thông cũ, ban hành năm 2021, vốn bị chỉ trích là ưu ái các tập đoàn truyền thông lớn, dự luật NBI hoàn thiện đã tăng mạnh các ưu đãi dành cho các tòa soạn nhỏ và báo chí khu vực.

Cụ thể, mức khấu trừ phí đối với các thỏa thuận ký kết với các cơ quan báo chí nhỏ được tăng từ 170% lên 200%.

Bên cạnh đó, 5% tổng số tiền thu được từ khoản phí NBI sẽ được trích ra để lập quỹ tài trợ cho các cơ quan báo chí nhỏ và khởi nghiệp có doanh thu dưới 150.000 AUD/năm.

Các nhà báo làm việc tại khu vực địa phương, các cơ quan báo chí vừa và nhỏ, cùng các tổ chức truyền thông phục vụ cộng đồng ít đại diện cũng sẽ nhận được mức hỗ trợ tăng thêm 20%.

Ngoài ra, định nghĩa về nhà báo cũng được mở rộng để bao gồm thêm các vị trí thiết yếu trong tòa soạn và nhà báo tự do.

Bất chấp việc Meta từng chỉ trích cơ chế pháp lý này là "không công bằng," liên minh các tập đoàn truyền thông lớn tại Australia đánh giá đây là bước đi mang tính quyết định nhằm bảo vệ tương lai của ngành báo chí.

Dự luật dự kiến sẽ trải qua đợt đánh giá định kỳ sau 3 năm triển khai./.

Báo chí Pháp khởi kiện Meta vì không chịu trả phí tin tức Đơn kiện gửi Cơ quan Cạnh tranh Pháp cho rằng Meta áp đặt điều kiện giao dịch bất bình đẳng với các tòa soạn và vi phạm thỏa thuận ký năm 2021 về việc trả phí cho nội dung báo chí trên mạng xã hội.