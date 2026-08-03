Nhật Bản-Mỹ xác nhận can thiệp thị trường ngoại hối để hỗ trợ đồng yen

Theo Kyodo, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama ngày 3/8 xác nhận nước này và Mỹ đã phối hợp thực hiện đợt can thiệp mua đồng yen trên thị trường tiền tệ hôm 31/7.

Đây là động thái chung đầu tiên như vậy sau 15 năm, đồng thời hai bên sẵn sàng hành động trở lại nếu cần thiết.

Trong tuyên bố, Bộ trưởng Katayama phát biểu: "Hành động chung này được thực hiện theo Tuyên bố chung của các Bộ trưởng Tài chính Mỹ-Nhật Bản đưa ra tháng 9/2025, nhằm đối phó với sự biến động quá mức và các chuyển động thiếu trật tự của đồng yen Nhật trong những tháng gần đây... Bộ Tài chính Nhật Bản vẫn theo dõi sát và duy trì liên lạc chặt chẽ với các đối tác tại Bộ Tài chính Mỹ. Chúng tôi sẽ không ngần ngại thực hiện thêm đợt can thiệp chung khác."

Hành động can thiệp trong phiên giao dịch ngày 31/7 tại New York diễn ra sau khi đồng yen chạm mức 163,99 yen đổi 1 USD vào ngày 23/7, thấp nhất trong gần 40 năm qua.

Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump ngày 2/8 cũng ngụ ý rằng Washington đã tiến hành đợt can thiệp mua đồng yen theo yêu cầu từ chính phủ của Thủ tướng Sanae Takaichi, đồng thời cho rằng điều này sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho Mỹ./.

Nhật Bản cân nhắc hỗ trợ các ngân hàng lớn huy động USD cho dự án tại Mỹ Chính phủ Nhật Bản đang nghiên cứu phương án cấp vốn USD dài hạn cho các ngân hàng lớn nhằm bảo đảm nguồn tài trợ cho các dự án thuộc thỏa thuận đầu tư 550 tỷ USD với Mỹ và tránh biến động thị trường.