Thế giới

Châu Á-TBD

Nhật Bản-Mỹ xác nhận can thiệp thị trường ngoại hối để hỗ trợ đồng yen

Để ứng phó đà mất giá mạnh của đồng yen, Nhật Bản và Mỹ lần đầu phối hợp can thiệp thị trường ngoại hối sau 15 năm, đồng thời khẳng định sẵn sàng hành động trở lại nếu cần thiết.

Đồng tiền 10.000 yen của Nhật Bản và đồng 100 USD. (Ảnh: THX/TTXVN)
Đồng tiền 10.000 yen của Nhật Bản và đồng 100 USD. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Kyodo, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama ngày 3/8 xác nhận nước này và Mỹ đã phối hợp thực hiện đợt can thiệp mua đồng yen trên thị trường tiền tệ hôm 31/7.

Đây là động thái chung đầu tiên như vậy sau 15 năm, đồng thời hai bên sẵn sàng hành động trở lại nếu cần thiết.

Trong tuyên bố, Bộ trưởng Katayama phát biểu: "Hành động chung này được thực hiện theo Tuyên bố chung của các Bộ trưởng Tài chính Mỹ-Nhật Bản đưa ra tháng 9/2025, nhằm đối phó với sự biến động quá mức và các chuyển động thiếu trật tự của đồng yen Nhật trong những tháng gần đây... Bộ Tài chính Nhật Bản vẫn theo dõi sát và duy trì liên lạc chặt chẽ với các đối tác tại Bộ Tài chính Mỹ. Chúng tôi sẽ không ngần ngại thực hiện thêm đợt can thiệp chung khác."

Hành động can thiệp trong phiên giao dịch ngày 31/7 tại New York diễn ra sau khi đồng yen chạm mức 163,99 yen đổi 1 USD vào ngày 23/7, thấp nhất trong gần 40 năm qua.

Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump ngày 2/8 cũng ngụ ý rằng Washington đã tiến hành đợt can thiệp mua đồng yen theo yêu cầu từ chính phủ của Thủ tướng Sanae Takaichi, đồng thời cho rằng điều này sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho Mỹ./.

(Vietnam+)
#Ngoại hối #Đồng Yen #Mỹ #Nhật Bản #can thiệp #thị trường tiền tệ Mỹ Nhật Bản
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở Đông Bắc Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản điều chỉnh chính sách năng lượng hạt nhân

Trong bối cảnh nhiều lò phản ứng cũ đã vận hành đủ 60 năm, Nhật Bản quyết định sửa đổi định hướng chính sách năng lượng hạt nhân, trong đó bổ sung mục tiêu xây dựng thay thế từ 2 đến 5 lò phản ứng.

Trụ sở Samsung Electronics Co. ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Samsung dự báo thiếu hụt chip kéo dài đến năm 2028

Các hợp đồng về chíp nhớ chiếm khoảng 60-70% năng lực sản xuất dài hạn của Samsung, việc yêu cầu khách hàng thanh toán trước theo mức giá tối thiểu giúp giảm rủi ro cho các khoản đầu tư của hãng.