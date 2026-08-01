Ấn Độ, Trung Quốc nối lại tuyến thương mại sau 6 năm gián đoạn

Sáng 1/8, Ấn Độ và Trung Quốc đã chính thức nối lại hoạt động thương mại biên giới qua đèo Nathu La ở bang Sikkim sau 6 năm gián đoạn, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực bình thường hóa quan hệ và thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương.



Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, tuyến thương mại này được khôi phục sau khi bị đình chỉ hoạt động từ năm 2020 do đại dịch COVID-19. Theo thỏa thuận giữa hai nước, mùa giao thương sẽ kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11 hằng năm, hoạt động từ thứ Hai đến thứ Năm và tiếp tục áp dụng danh mục 36 mặt hàng được phép trao đổi qua biên giới.



Trước khi mở cửa trở lại, giới chức Ấn Độ đã nâng cấp cơ sở hạ tầng tại Trạm kiểm soát tích hợp Nathu La và tăng cường lực lượng an ninh, trong đó lần đầu tiên triển khai một trung đội nữ của Lực lượng Cảnh sát Biên phòng Ấn Độ-Tây Tạng (ITBP) để hỗ trợ công tác bảo đảm an ninh và tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại.



Đèo Nathu La từng đóng cửa suốt 44 năm trước khi được mở lại vào năm 2006 nhằm thúc đẩy lòng tin và hợp tác kinh tế giữa hai nước. Việc nối lại thương mại lần này diễn ra sau khi hoạt động hành hương Kailash Mansarovar qua Nathu La được khôi phục gần đây, cho thấy giao lưu xuyên biên giới giữa hai nước đang từng bước được nối lại.



Theo cơ chế hiện hành, các thương nhân Ấn Độ được phép xuất khẩu 36 mặt hàng sang Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, gồm hàng thủ công mỹ nghệ, dệt may, thực phẩm chế biến, gia vị và các vật phẩm truyền thống; đồng thời nhập khẩu các sản phẩm như hàng may mặc, giày dép, sản phẩm từ bò yak, bơ, borax và chăn len.

Giới chức cho biết tối đa 400 thương nhân có thể được cấp phép tham gia giao thương, song việc cấp phép đang được triển khai từng bước sau quy trình thẩm định an ninh./.

Trung Quốc và Ấn Độ nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng khu vực Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết Trung Quốc kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hoạt động quân sự để ngăn chặn xung đột leo thang hơn nữa và vượt khỏi tầm kiểm soát.

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