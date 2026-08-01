Nhật Bản điều chỉnh chính sách năng lượng hạt nhân

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định sửa đổi định hướng chính sách năng lượng hạt nhân, trong đó đáng chú ý là bổ sung mục tiêu xây dựng thay thế từ 2 đến 5 lò phản ứng trong thập niên 2040.

Quyết định được thông qua tại cuộc họp của các bộ trưởng liên quan, tổ chức tại Văn phòng Thủ tướng ngày 31/7, nhằm chuẩn bị cho nguy cơ thiếu điện trong thập niên 2040, khi nhiều lò phản ứng cũ đã vận hành đủ 60 năm sẽ phải ngừng hoạt động và được tháo dỡ.



Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae nhấn mạnh “sẽ thúc đẩy các chính sách nhằm bảo đảm đầu tư vào các nhà máy điện hạt nhân,” đồng thời cho biết chính phủ sẽ đẩy mạnh các chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực này.



Theo định hướng mới, nếu Nhật Bản duy trì mục tiêu điện hạt nhân chiếm khoảng 20% tổng sản lượng điện trong tài khóa 2040, nước này cần xây dựng thay thế từ 2 đến 5 lò phản ứng trong thập niên 2040. Đến thập niên 2050, tổng số lò phản ứng cần xây dựng thay thế được dự báo ở mức từ 11 đến 14 lò, bao gồm cả số lò được triển khai trong thập niên 2040.



Công cuộc tái thiết tỉnh Fukushima và việc tháo dỡ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 được xác định là những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Định hướng mới cũng nêu rõ việc hỗ trợ nghiên cứu và phát triển nhằm đưa các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) vào ứng dụng thực tế trong nước; đồng thời mở rộng phạm vi khảo sát để lựa chọn địa điểm xử lý cuối cùng chất thải phóng xạ mức độ cao.



Đây là lần đầu tiên kể từ sự cố tại ba lò phản ứng của Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 thuộc Công ty Điện lực Tokyo năm 2011, Chính phủ Nhật Bản đặt ra mục tiêu tổng thể về việc xây dựng thay thế các lò phản ứng hạt nhân.



Trong Kế hoạch năng lượng cơ bản được Nội các thông qua vào tháng 2/2025, Chính phủ Nhật Bản đã nêu rõ chủ trương “tận dụng tối đa” điện hạt nhân, đồng thời đặt mục tiêu nâng tỷ trọng nguồn điện này lên khoảng 20% tổng sản lượng điện trong tài khóa 2040./.

Hàn Quốc và Mỹ tăng tốc thảo luận về năng lượng hạt nhân Ngày 2-3/6, Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành các cuộc thảo luận về kế hoạch phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hàn Quốc và vấn đề bảo đảm quyền làm giàu uranium.