Công suất điện mặt trời của Trung Quốc dự kiến sẽ vượt điện than trong quý 3

Công suất điện mặt trời của Trung Quốc sắp vượt công suất điện than trong quý 3 năm nay, được thúc đẩy bởi sự bùng nổ nhu cầu từ ngành sản xuất cao cấp, trí tuệ nhân tạo và cơ sở hạ tầng xe điện.

Theo báo cáo tổng hợp giữa năm do Hội đồng Điện lực Trung Quốc công bố, tính đến cuối tháng 5, tổng công suất sản xuất điện lắp đặt của Trung Quốc đã đạt 4,01 tỷ kilowatt (4,01 terawatt), trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới vượt ngưỡng 4 tỷ kilowatt.

Đến cuối tháng Sáu, tổng công suất điện mặt trời của nước này đã bắt kịp điện than, chính thức trở thành nguồn năng lượng chính lớn nhất của nước này.

Theo Hội đồng Điện lực Trung Quốc, các nguồn năng lượng mới hiện đã khẳng định vị thế là nguồn năng lượng chính trong việc bổ sung công suất điện mới.

Người phụ trách bộ phận thống kê và thông tin dữ liệu Hou Wenjie của CEC cho biết trong nửa đầu năm, tổng sản lượng điện từ các nguồn năng lượng phi hóa thạch của nước này tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 44,5% tổng sản lượng điện - tăng 1,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo quan chức trên, các loại nhiên liệu hóa thạch truyền thống đang chứng kiến sự suy giảm vị thế của mình. Sản lượng điện từ than đá của nước này chiếm 49,7% tổng sản lượng điện trong nửa đầu năm nay, lần đầu tiên giảm xuống dưới mốc 50% trong lịch sử công nghiệp hiện đại của Trung Quốc./.

Hướng đi mới trong chuyển đổi năng lượng của Trung Quốc Nhà máy điện Mặt Trời nhiệt tháp muối nóng chảy được xem là mô hình khai thác hiệu quả năng lượng tái tạo tại các vùng sa mạc, góp phần tăng tỷ trọng điện sạch và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.