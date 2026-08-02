Trung Quốc áp dụng quy định mới về xử lý hình sự người vị thành niên

Trong nỗ lực ngăn chặn tội phạm ở lứa tuổi vị thành niên, Trung Quốc đã ban hành quy định mới nhằm làm rõ việc xác định trách nhiệm hình sự đối với trẻ vị thành niên từ 12-14 tuổi liên quan đến các hành vi phạm tội bạo lực nghiêm trọng.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, quy định gồm 15 điều, do Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Bộ Công an Trung Quốc ban hành và có hiệu lực từ ngày 31/7 vừa qua.

Đây là văn bản hướng dẫn thực thi một điều khoản trong Luật Hình sự sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/3/2021. Theo quy định mới, trẻ em từ 12 đến 14 tuổi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu phạm tội cố ý giết người hoặc cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, hoặc gây thương tích nghiêm trọng dẫn đến tàn tật bằng thủ đoạn đặc biệt tàn ác - với điều kiện vụ án có tình tiết nghiêm trọng và Viện Kiểm sát cho phép truy tố.

Văn bản cũng làm rõ tiêu chí xác định "tình tiết nghiêm trọng," đồng thời thiết lập khung thủ tục phối hợp giữa các cơ quan công an và viện kiểm sát.

Bên cạnh việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên bị tình nghi phạm tội, quy định mới nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ quyền của nạn nhân, duy trì trật tự xã hội và bảo vệ lợi ích công cộng.

Ngoài ra, công tố viên được yêu cầu xác minh độ tuổi của các nghi phạm chưa thành niên, đồng thời điều tra các yếu tố lý lịch như quá trình nuôi dưỡng, hoàn cảnh gia đình, đặc điểm tính cách, quan hệ xã hội, động cơ phạm tội, hành vi sau khi phạm tội, tình trạng giám hộ, quá trình giáo dục và ý kiến của gia đình nạn nhân.

Theo quy định, khi cơ quan công an đề nghị truy tố, hồ sơ phải được gửi đến viện kiểm sát cùng cấp, sau đó được chuyển lên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao để xem xét và đưa ra quyết định cuối cùng.

Những năm gần đây, Trung Quốc đã hạ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và tăng cường các biện pháp giáo dục, cải tạo nhằm ngăn chặn các vụ tội phạm nghiêm trọng do trẻ vị thành niên gây ra./.

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