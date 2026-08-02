Trung Quốc đề ra mục tiêu phát triển sở hữu trí tuệ đến năm 2030

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Trung Quốc đặt mục tiêu đến năm 2030, tăng cường hơn nữa năng lực sở hữu trí tuệ tổng thể và khả năng cạnh tranh quốc tế, dựa trên nền tảng bảo hộ sở hữu trí tuệ mạnh mẽ hơn cùng hệ thống dịch vụ công chất lượng cao.

Mục tiêu này được đề ra trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030) về bảo hộ và sử dụng sở hữu trí tuệ, được Quốc vụ viện Trung Quốc ban hành gần đây, và nêu rõ các mục tiêu, nhiệm vụ trọng điểm và các dự án đặc biệt cho sự phát triển sở hữu trí tuệ trong giai đoạn này.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, giá trị thị trường sở hữu trí tuệ ở Trung Quốc sẽ gia tăng, hệ thống quản lý sở hữu trí tuệ toàn diện sẽ phát triển hiệu quả hơn, hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ sẽ được tăng cường hơn nữa, và sẽ có những bước tiến quyết định trong việc xây dựng Trung Quốc thành một quốc gia có quyền sở hữu trí tuệ mạnh mẽ.

Kế hoạch này kêu gọi nỗ lực bền vững để tối ưu hóa môi trường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nhằm hỗ trợ đổi mới sáng tạo, bao gồm cải thiện khung pháp lý về sở hữu trí tuệ và tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh xuyên biên giới.

Kế hoạch nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả hoạt động của sở hữu trí tuệ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chất lượng cao, tập trung vào việc tăng cường ứng dụng sở hữu trí tuệ, tăng nguồn cung sở hữu trí tuệ để nuôi dưỡng lực lượng sản xuất chất lượng mới và thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của ngành dịch vụ sở hữu trí tuệ.

Ngoài ra, kế hoạch còn phác thảo xây dựng một mô hình hợp tác sở hữu trí tuệ quốc tế mới phục vụ cho chính sách mở cửa cấp cao của Trung Quốc, thông qua sự tham gia sâu rộng hơn vào quản trị sở hữu trí tuệ toàn cầu và tiếp tục mở rộng trao đổi và hợp tác quốc tế.

Kế hoạch thiết lập 12 dự án đặc biệt trong đó có dự án về hợp tác hai chiều giữa sở hữu trí tuệ và trí tuệ nhân tạo./.

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