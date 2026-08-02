Mỹ, Nhật Bản có khả năng phối hợp can thiệp thị trường ngoại hối sau 15 năm

Theo thông tin từ hai quan chức Chính phủ Nhật Bản, ngày 3/8 Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama sẽ xác nhận nước này và Mỹ đã phối hợp can thiệp thị trường ngoại hối nhằm ngăn chặn tình trạng đồng yen xuống mức thấp nhất trong khoảng 40 năm. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên Mỹ và Nhật Bản phối hợp can thiệp thị trường tiền tệ kể từ năm 2011.

Theo hai quan chức trên, bà Katayama sẽ thông báo rằng Tokyo và Washington đã cùng mua đồng yen và bán đồng USD để hỗ trợ đồng tiền Nhật Bản. Do tính chất nhạy cảm của vấn đề, các nguồn tin đề nghị không nêu tên. Hiện cả Bộ Tài chính Nhật Bản và Bộ Tài chính Mỹ đều chưa phản hồi về vấn đề này.

Trước đó, nhiều nguồn tin trên thị trường cho biết giới chức Nhật Bản và Mỹ đã nhiều lần mua đồng yen trên thị trường ngoại hối nhằm đưa đồng tiền này phục hồi từ mức thấp nhất so với đồng USD kể từ năm 1986.

Nhật Bản đã tiến hành bán đồng USD và mua đồng yen trong phiên giao dịch 30/7 tại New York. Động thái này diễn ra chỉ vài giờ trước khi Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) quyết định giữ nguyên chính sách tiền tệ, đồng thời phát tín hiệu có thể sớm nâng lãi suất.

Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhận định đồng yen đang bị định giá thấp. Theo một nguồn tin thân cận, ngày 31/7 Bộ Tài chính Mỹ đã thông báo với một số ngân hàng rằng cơ quan này có thể sẽ can thiệp vào thị trường đồng yen và yêu cầu các tổ chức tài chính chuẩn bị sẵn sàng cho các hành động tiếp theo./.

Nhật Bản có thể đã chi tới gần 59 tỷ USD để hỗ trợ đồng yen BoJ được cho là đã can thiệp quy mô lớn trên thị trường ngoại hối với giá trị gần 59 tỷ USD nhằm hỗ trợ đồng yen khi đồng nội tệ suy yếu xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ.