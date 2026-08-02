Huy động vốn dài hạn sôi động, lãi suất tiết kiệm biến động cục bộ

Trong khi mặt bằng lãi suất tiết kiệm chỉ biến động cục bộ tại một số ngân hàng, cuộc đua huy động vốn thông qua chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu tiếp tục sôi động với nhiều mức lợi suất hấp dẫn. Diễn biến này phản ánh nhu cầu gia tăng nguồn vốn trung và dài hạn của các tổ chức tín dụng trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng duy trì ở mức cao.

Tăng tốc huy động vốn dài hạn

Áp lực đáp ứng nhu cầu tín dụng trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế cao đang khiến nhiều ngân hàng đẩy mạnh huy động vốn trung và dài hạn. Trong bối cảnh đó, chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu tiếp tục trở thành những công cụ được các tổ chức tín dụng ưu tiên.

Mới đây nhất, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đang triển khai sản phẩm chứng chỉ tiền gửi trực tuyến trên nền tảng VCB Digibank với mệnh giá từ 100.000 đồng/chứng chỉ.

Lãi suất áp dụng lần lượt là 7,5%/năm đối với kỳ hạn 6 tháng, 7,7%/năm cho kỳ hạn 9 tháng và 7,9%/năm ở kỳ hạn 12 tháng.

Trong khi đó, Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) áp dụng biểu lãi suất linh hoạt theo từng kỳ hạn dành cho khách hàng mua chứng chỉ tiền gửi từ 100 triệu đồng trở lên.

Mức lợi suất dưới 30 ngày dao động từ 1,5-2,5%/năm, tăng lên 7,3-8%/năm đối với kỳ hạn từ 30-183 ngày và đạt mức cao nhất 9%/năm với các kỳ hạn từ 184-389 ngày.

Cũng đưa ra sản phẩm khá cạnh tranh, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt (BVBank) vừa phát hành chứng chỉ tiền gửi trực tuyến với giá trị tối thiểu chỉ từ 10 triệu đồng.

Đối với kỳ hạn từ 6-12 tháng, lãi suất lên tới 8,2%/năm, cao hơn khoảng 1,3-1,5 điểm phần trăm so với lãi suất tiền gửi tiết kiệm cùng kỳ hạn tại ngân hàng này.

Không chỉ tăng tốc phát hành chứng chỉ tiền gửi, các ngân hàng cũng tích cực huy động vốn qua kênh trái phiếu. Trong tháng Bảy, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) triển khai kế hoạch chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm với lãi suất thả nổi, được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ từ 2-2,5%/năm.

Khách hàng giao dịch tại HDBank. (Ảnh: Vietnam+)

Cùng thời điểm, Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) phát hành 3 lô trái phiếu riêng lẻ có tổng giá trị 1.700 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Vietcombank (VCBS), lãi suất phát hành trái phiếu bình quân của nhóm ngân hàng hiện ở mức khoảng 9%/năm, trong đó phần lớn các đợt phát hành có lãi suất từ 8-8,7%/năm. Diễn biến này phản ánh áp lực gia tăng chi phí vốn khi tín dụng tiếp tục tăng nhanh hơn tốc độ huy động tiền gửi.

Xu hướng tăng cường huy động vốn cũng thể hiện rõ trong báo cáo tài chính của nhiều ngân hàng. Tính đến cuối tháng Sáu, Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) ghi nhận hơn 133.100 tỷ đồng giấy tờ có giá đang lưu hành, gồm khoảng 52.153 tỷ đồng trái phiếu và gần 80.970 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi, thuộc nhóm có quy mô lớn nhất hệ thống.

Trong khi đó, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) có tổng giá trị giấy tờ có giá đạt gần 38.000 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cuối năm 2025. Đáng chú ý, chứng chỉ tiền gửi là động lực tăng trưởng chính khi quy mô phát hành đạt hơn 14.770 tỷ đồng, tăng khoảng 24,4%, tương đương tăng thêm gần 2.900 tỷ đồng chỉ sau sáu tháng.

Việc nhiều ngân hàng đồng loạt mở rộng phát hành chứng chỉ tiền gửi và trái phiếu cho thấy các tổ chức tín dụng đang chủ động đa dạng hóa nguồn huy động, giảm phụ thuộc vào tiền gửi truyền thống, đồng thời đáp ứng yêu cầu cân đối nguồn vốn trung và dài hạn trong bối cảnh nhu cầu tín dụng của nền kinh tế tiếp tục tăng cao.

Lãi suất tiết kiệm phân hóa

Song song với việc đa dạng hóa các kênh huy động vốn, lãi suất tiền gửi tiết kiệm trong tuần qua cũng ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các ngân hàng. Tuy nhiên, các điều chỉnh chủ yếu diễn ra cục bộ, chưa làm thay đổi đáng kể mặt bằng lãi suất trên thị trường.

Ở nhóm điều chỉnh giảm, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bảo Việt (BaoViet Bank) hạ 0,2 điểm phần trăm lãi suất tiết kiệm trực tuyến đối với các kỳ hạn từ 6-36 tháng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Sau điều chỉnh, lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ đối với kỳ hạn từ 6-11 tháng còn 6,4%/năm, trong khi các kỳ hạn từ 12-36 tháng được niêm yết ở mức 6,5%/năm. Các kỳ hạn dưới 6 tháng được giữ nguyên, với mức 4,75%/năm cho tiền gửi từ 1-5 tháng.

Tương tự, VIB giảm từ 0,2-0,5 điểm phần trăm lãi suất huy động tại một số kỳ hạn. Sau điều chỉnh, lãi suất tiền gửi tại quầy dao động từ 4,25-6,5%/năm, còn tiền gửi trực tuyến ở mức 4,35-7%/năm tùy theo kỳ hạn và số tiền gửi.

Ở chiều ngược lại, VPBank tăng lãi suất tại nhiều kỳ hạn như 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng và 24 tháng, trong khi giữ nguyên kỳ hạn 36 tháng. Đáng chú ý, khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến từ 50 tỷ đồng trở lên có thể được hưởng mức lãi suất lên tới 9%/năm đối với các kỳ hạn từ 6-12 tháng.

Trước đó, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á (Bac A Bank) cũng đồng loạt nâng thêm 0,2 điểm phần trăm lãi suất huy động ở tất cả các kỳ hạn từ 1-36 tháng. Sau điều chỉnh, lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 1-5 tháng được nâng lên 4,75%/năm.

Đáng chú ý, Bac A Bank là một trong số ít ngân hàng niêm yết lãi suất vượt 7%/năm ngay từ kỳ hạn 6 tháng, với mức 7,05%/năm cho các kỳ hạn từ 6-11 tháng và 7,1%/năm tại kỳ hạn 12 tháng.

Theo ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp HDBank, lãi suất đầu vào và đầu ra của ngân hàng chịu tác động lớn từ chính sách điều hành cũng như diễn biến của thị trường.

Khi chi phí huy động vốn tăng, mặt bằng lãi suất cho vay cũng chịu áp lực nhất định. Tuy nhiên, về dài hạn, việc phát triển hệ thống xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp sẽ giúp ngân hàng giảm phụ thuộc vào tài sản bảo đảm, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận vốn với chi phí hợp lý hơn.

Ở góc độ khác, ông Lê Mạnh Linh, Tổng giám đốc Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF), cho rằng áp lực lãi suất hiện nay chủ yếu xuất phát từ quan hệ cung-cầu vốn và sự mất cân đối giữa nguồn vốn huy động ngắn hạn với nhu cầu cho vay trung, dài hạn.

Theo ông, để giảm áp lực lên chi phí vốn, Việt Nam cần phát triển mạnh thị trường trái phiếu và chứng khoán nhằm bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn, đồng thời thu hút thêm dòng vốn quốc tế. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, cải thiện vòng quay vốn lưu động để giảm nhu cầu vay mới và nâng cao khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế.

Giới phân tích nhận định trong bối cảnh tín dụng tiếp tục được đẩy mạnh trong nửa cuối năm, mặt bằng lãi suất huy động nhiều khả năng sẽ duy trì xu hướng phân hóa.

Các đợt điều chỉnh nếu có sẽ chủ yếu diễn ra cục bộ ở từng ngân hàng, trong khi cuộc cạnh tranh thu hút dòng tiền thông qua chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và các công cụ huy động vốn khác được dự báo sẽ tiếp tục sôi động./.