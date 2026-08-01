Eximbank bổ nhiệm bà Phạm Thị Huyền Trang giữ chức vụ Tổng Giám đốc

Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa công bố quyết định bổ nhiệm bà Phạm Thị Huyền Trang giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/8/2026, sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận thay ông Trần Tấn Lộc vừa có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân. Thời hạn bổ nhiệm là 3 năm.

Theo lộ trình tiếp tục hoàn thiện cơ cấu Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức vào tháng 10/2026 sẽ xem xét công tác nhân sự Hội đồng quản trị, trong đó có sự tham gia ứng cử của bà Phạm Thị Huyền Trang cùng một số ứng viên khác, hướng tới mô hình Hội đồng Quản trị gồm từ 9 đến 11 thành viên độc lập vào năm 2028, từng bước hoàn thiện mô hình quản trị theo định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Bà Phạm Thị Huyền Trang có trình độ Thạc sỹ tài chính-ngân hàng, cao cấp lý luận chính trị và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng. Trước khi được bổ nhiệm Tổng Giám đốc, bà giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank và tham gia quá trình chuẩn bị triển khai Chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 cùng lộ trình hoàn thiện khung quản trị doanh nghiệp của ngân hàng.

Trên cương vị Tổng Giám đốc, bà Phạm Thị Huyền Trang sẽ cùng ban điều hành triển khai các định hướng đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua; tiếp tục nâng cao năng lực điều hành, củng cố quản trị rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động và hiện thực hóa các mục tiêu của Chiến lược phát triển trong giai đoạn mới.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/7 vừa qua, bà Trang đã từ nhiệm khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng đồng thời, ông Nguyễn Lê Quốc Anh được bầu vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 24/7./.

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank Đại hội cổ đông bất thường Eximbank đã bầu ông Nguyễn Lê Quốc Anh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhằm hướng tới phát triển bền vững và quản trị minh bạch.