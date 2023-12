Báo The New York Times kiện OpenAI và Microsoft về vấn đề bản quyền

The New York Times kiện OpenAI và Microsoft "tận dụng khoản đầu tư khổng lồ" của báo này trong hoạt động báo chí "để xây dựng các sản phẩm thay thế dù không được cấp phép và không thanh toán chi phí."

Đại diện OpenAI cho biết công ty này “ngạc nhiên và thất vọng” về vụ kiện của The New York Times. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Báo The New York Times của Mỹ ngày 27/12 đã đệ đơn kiện OpenAI và Microsoft với cáo buộc hai công ty này đã sử dụng trái phép hàng triệu bài báo của họ để đào tạo các mô hình Trí tuệ Nhân tạo (AI).

Đơn kiện đệ trình lên tòa án liên bang tại bang New York (Mỹ) nêu rõ thông qua việc đào tạo các công cụ trò chuyện (chatbot) AI, hai công ty trên đã "tận dụng khoản đầu tư khổng lồ" của The New York Times trong hoạt động báo chí "để xây dựng các sản phẩm thay thế dù không được cấp phép và không thanh toán chi phí."

Bản quyền hiện là một vấn đề nóng trong lĩnh vực phát triển AI tạo sinh.

Với việc đệ đơn kiện OpenAI và Microsoft, báo The New York Times đã lựa chọn giải pháp phản ứng mang tính đối đầu mạnh mẽ hơn trước sự bùng nổ của các chatbot AI, trái ngược với các tập đoàn truyền thông khác như Axel Springer của Đức hay Associated Press (Mỹ) - vốn đã ký kết các thỏa thuận chia sẻ nội dung với OpenAI.

Thông báo của The New York Times nêu rõ nếu báo này và các cơ quan báo chí khác "không thể sản xuất và bảo vệ nền báo chí độc lập" thì "sẽ có một khoảng trống mà không máy tính hoặc AI nào có thể lấp đầy; báo chí sẽ được sản xuất ít hơn và chi phí cho xã hội sẽ rất lớn.”

The New York Times không nêu rõ yêu cầu bồi thường bao nhiêu nhưng hành động này nhằm buộc OpenAI và Microsoft phải "chịu trách nhiệm về hàng tỷ USD thiệt hại theo luật định và thực tế."

Microsoft - doanh nghiệp lớn thứ hai thế giới theo vốn hóa thị trường - là nhà đầu tư lớn cho OpenAI. Công ty này cũng đã nhanh chóng ứng dụng sức mạnh của AI trong các sản phẩm của chính mình sau khi cùng OpenAI phát hành chatbot ChatGPT hồi năm ngoái.

Các mô hình trợ lý AI như ChatGPT và Copilot của Microsoft (trước đây là Bing) đã được đào tạo trong nhiều năm bằng những nội dung có sẵn trên Internet, với quan điểm rằng những nội dung này có thể sử dụng thoải mái mà không mất phí.

Tuy nhiên, đơn kiện của The New York Times khẳng định rằng việc các công ty trên sử dụng sản phẩm của báo là bất hợp pháp, đặc biệt là khi họ dùng chính những dữ liệu này để tạo ra một đối thủ đáng gờm đối với các nhà xuất bản tin tức.

Phản ứng trước động thái trên, đại diện OpenAI cho biết công ty này “ngạc nhiên và thất vọng” về vụ kiện, đồng thời đang đàm phán với The New York Times để giải quyết vấn đề một cách có thiện chí.

Người phát ngôn của OpenAI nêu rõ: “Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp để hợp tác cùng có lợi, như chúng tôi đang làm với nhiều nhà xuất bản khác”./.



