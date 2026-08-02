Australia: Luật cấm mạng xã hội với trẻ em chưa đạt hiệu quả cao

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, sau 3 tháng đầu tiên áp dụng luật cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, tỷ lệ thanh thiếu niên tiếp cận các nền tảng này tại Australia chỉ giảm nhẹ, phản ánh những thách thức lớn trong khâu thực thi đối với các tập đoàn công nghệ lớn.

Cơ quan An toàn An ninh mạng Australia (eSafety) vừa công bố báo cáo cho thấy tỷ lệ người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội trong tháng 3 vừa qua ghi nhận ở mức 81,5%, giảm nhẹ so với mức 85,9% trước khi luật chính thức có hiệu lực vào tháng 12/2025.

Theo eSafety, phần lớn người dùng nhỏ tuổi vẫn duy trì được tài khoản cũ hoặc dễ dàng tạo tài khoản mới. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc các nền tảng công nghệ chưa triển khai các giải pháp xác minh độ tuổi một cách hiệu quả và triệt để.

Báo cáo trên là đợt đánh giá đầu tiên thuộc dự án nghiên cứu kéo dài 2 năm, theo dõi hơn 4.000 trẻ em và gia đình tại Australia.

Đây được xem là thước đo quan trọng để nhiều chính phủ khác trên toàn cầu tham khảo trong quá trình cân nhắc các biện pháp hạn chế tương tự đối với các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới.

eSafety cho biết đang tiến hành điều tra các tập đoàn công nghệ hàng đầu có hoạt động tại Australia, bao gồm Meta Platforms (công ty mẹ của Facebook và Instagram), Snap Inc., TikTok và YouTube, dựa trên nghi ngờ các công ty này không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của luật cấm.

Tuy nhiên, theo đại diện eSafety, hiện vẫn còn quá sớm để đánh giá toàn diện liệu chính sách đột phá của chính phủ Australia có đạt được mục tiêu đề ra hay không, bất chấp mối quan ngại về mức độ tuân thủ của các nền tảng vẫn ở mức cao.

Trước đó vào tháng 6/2026, Chính phủ Australia đã điều chỉnh tăng gấp đôi mức phạt tối đa đối với các hành vi vi phạm luật cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, lên tới 99 triệu AUD (tương đương khoảng 70 triệu USD).

Động thái này diễn ra sau khi Đạo luật Sửa đổi An toàn Trực tuyến của Australia chính thức có hiệu lực từ tháng 12/2025, đưa nước này trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới áp đặt lệnh cấm toàn diện đối với người dưới 16 tuổi trên các nền tảng như Meta (Facebook, Instagram), TikTok, YouTube và Snap Inc./.

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