Seoul - “Thành phố yêu thích nhất” của thế hệ MZ 5 năm liên tiếp

Năm 2026, thủ đô Seoul của Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng các thành phố được thế hệ MZ (những người sinh từ khoảng năm 1981-2012) toàn cầu yêu thích nhất, đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp giành danh hiệu này và lần đầu tiên được đưa vào “Đại sảnh Danh vọng” của giải thưởng quốc tế.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, chính quyền thành phố Seoul và Quỹ Du lịch Seoul ngày 2/8 cho biết thành phố này đứng đầu hạng mục “Thành phố được yêu thích nhất đối với thế hệ MZ toàn cầu” trong bảng xếp hạng “2026 The Trazees” do kênh truyền thông du lịch kinh doanh của Mỹ Traze Travel công bố.

Seoul là thành phố đầu tiên giành vị trí số 1 trong cùng một hạng mục trong 5 năm liên tiếp, từ năm 2022 đến nay. Với thành tích này, Seoul được trao giải đặc biệt “Quint Status” dành cho các địa phương có thành tích chiến thắng liên tục và được ghi danh vào Đại sảnh Danh vọng. Lễ trao giải dự kiến diễn ra tại Chicago (Mỹ) ngày 3/8 (giờ địa phương).

Bảng xếp hạng “The Trazees” được xây dựng dựa trên kết quả bình chọn của độc giả thuộc thế hệ MZ, nhóm khách hàng được đánh giá là lực lượng tiêu dùng quan trọng của thị trường du lịch toàn cầu.

Sau Seoul, những thành phố lần lượt đứng ở các vị trí tiếp theo gồm Dublin (Ireland), Hong Kong (Trung Quốc), London (Anh) và Athens (Hy Lạp).

Chính quyền thành phố Seoul cho rằng kết quả trên phản ánh sự thay đổi trong xu hướng du lịch của thế hệ MZ toàn cầu. Thay vì chỉ tham quan các điểm đến nổi tiếng, du khách trẻ ngày càng quan tâm đến việc trải nghiệm đời sống thường nhật, văn hóa địa phương và các hoạt động mang tính cá nhân hóa.

Một trong những yếu tố tạo nên sức hút của Seoul là sự kết hợp giữa văn hóa truyền thống và xu hướng hiện đại. Các điểm đến như khu phố Seongsu với các cửa hàng pop-up về thời trang, mỹ phẩm Hàn Quốc; chợ Gwangjang với ẩm thực đường phố đặc trưng; khu Dongmyo nổi tiếng với các sản phẩm vintage đang trở thành những điểm trải nghiệm được du khách quốc tế ưa chuộng.

Bên cạnh đó, các khu vực giàu bản sắc như Hongdae với văn hóa âm nhạc đường phố, Euljiro với những con hẻm mang phong cách hoài cổ, cùng các hoạt động khám phá thiên nhiên ngay trong thành phố tại núi Bukhansan, Bugaksan và Achasan cũng góp phần tạo nên hình ảnh Seoul khác biệt.

Theo phân tích của Quỹ Trí tuệ nhân tạo Seoul, nhiều điểm đến tại thành phố này ghi nhận lượng khách nước ngoài tăng đáng kể trong năm 2025 so với năm trước đó. Trong đó, Quảng trường Thiết kế Dongdaemun (DDP) tăng 12,1%, núi Achasan tăng 11,8%, khu Hongdae và Công viên Naksan tăng 10,5%, chợ Gwangjang tăng 10,4% và núi Gwanaksan tăng 10%.

Trước xu hướng gia tăng nhu cầu trải nghiệm của du khách quốc tế, chính quyền thành phố Seoul cho biết sẽ tiếp tục mở rộng các sản phẩm du lịch dựa trên văn hóa và lối sống địa phương, đồng thời tăng cường thu hút khách du lịch cao cấp và phát triển lĩnh vực MICE - du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm và du lịch khen thưởng của các tổ chức, doanh nghiệp.

Thành phố cũng sẽ tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa và phong cách sống đặc trưng để trở thành điểm đến mà du khách trên toàn thế giới mong muốn ghé thăm.

Theo giới chuyên gia, việc Seoul liên tục dẫn đầu lựa chọn của thế hệ MZ toàn cầu cho thấy sức mạnh ngày càng lớn của quyền lực mềm Hàn Quốc, trong đó không chỉ có K-pop và phim ảnh, mà còn bao gồm phong cách sống, ẩm thực, thời trang, không gian đô thị và trải nghiệm văn hóa bản địa./.