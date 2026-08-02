Động đất tại Nhật Bản: Nắng nóng cản trở công tác cứu trợ

Số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,1 tại tỉnh Kumamoto, Tây Nam Nhật Bản, đã tăng lên 38 người, trong khi hơn 9.200 người vẫn phải sống tại các khu sơ tán gần một tuần sau thảm họa.

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo ứng phó thiên tai sáng 2/8, chính quyền tỉnh Kumamoto cho biết đã xác nhận 38 trường hợp tử vong, trong đó có 2 trường hợp đang được điều tra để xác định có liên quan trực tiếp đến trận động đất hay không.

Hiện toàn tỉnh vẫn duy trì 210 điểm sơ tán, với 9.226 người đang lưu trú. Trong bối cảnh nắng nóng gay gắt bao trùm khu vực, giới chức đặc biệt lo ngại nguy cơ say nắng đối với người dân phải ở lại các trung tâm này.

Chỉ riêng ngày 1/8, lực lượng cấp cứu đã đưa 30 người nghi bị say nắng đến bệnh viện khi nhiệt độ tại một số nơi ở Kumamoto vượt 37 độ C.

Chính quyền địa phương đang khẩn trương tăng cường những biện pháp chống nắng nóng tại các điểm sơ tán, gồm triển khai thêm thiết bị làm mát di động và bổ sung nguồn nước uống cho người dân.

Trong khi đó, công tác khôi phục hạ tầng thiết yếu vẫn gặp nhiều khó khăn. Khoảng 69.400 hộ gia đình vẫn chưa được cấp nước trở lại.

Thống kê sơ bộ cho thấy trận động đất đã gây thiệt hại nghiêm trọng đối với nhà ở. Đến sáng 2/8, có 181 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, 20 căn hư hại nặng, 225 căn hư hại một phần và 1.639 căn bị hư hỏng nhẹ.

Ngoài ra, 1.584 công trình khác vẫn đang được đánh giá mức độ thiệt hại, nâng tổng số công trình bị ảnh hưởng lên 3.649. Giới chức cảnh báo con số này có thể còn tăng khi công tác kiểm tra tiếp tục được mở rộng.

Liên quan đến vụ nổ xảy ra tại một trung tâm thương mại Aeon ngay sau trận động đất, chính quyền Kumamoto cho biết lực lượng cứu hộ đã kết thúc hoạt động tìm kiếm từ ngày 1/8. Vụ nổ khiến 7 công nhân thiệt mạng và 5 người bị thương.

Trận động đất xảy ra lúc 16 giờ 27 phút ngày 28/7, có độ lớn 7,1 và ghi nhận cấp 7, mức cao nhất trong thang cường độ địa chấn của Nhật Bản. Ở cấp độ này, con người gần như không thể đứng vững hoặc di chuyển bình thường, thậm chí có thể bị hất văng do rung lắc cực mạnh./.

Động đất tại Nhật Bản: Số người thiệt mạng tiếp tục tăng Công tác tìm kiếm, cứu hộ vẫn đang được triển khai khẩn trương tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất, song hy vọng tìm thấy thêm người sống sót đang dần thu hẹp.