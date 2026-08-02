Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét, mưa đá ở Hà Nội

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh radar thời tiết cho thấy, mây đối lưu đang phát triển gây mưa rào và dông cho các phường, xã của Phù Đổng, Thuận An, Gia Lâm, Phúc Lợi, Long Biên, Việt Hưng, thành phố Hà Nội.

Cảnh báo, từ nay đến khoảng 16 giờ 10 phút ngày 2/8, khu vực nói trên có mưa rào và dông, sau đó lan sang các phường, xã Bồ Đề, Ba Đình, Hai Bà Trung, Văn Miếu-Quốc Tử Giám và các khu vực khác thuộc thành phố Hà Nội, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trước hình thái thời tiết trên, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng khuyến cáo, hiện tượng dông, lốc, sét, gió giật mạnh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân.

Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, ngày và đêm 2/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 70mm trong 3 giờ.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng cảnh báo đợt mưa dông, mưa lớn cục bộ này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1./.