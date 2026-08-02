Yếu tố di truyền có thể quyết định quá trình phát triển ung thư

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học Nature mới đây cho thấy những khác biệt di truyền bẩm sinh có thể quyết định nguy cơ mắc ung thư, tốc độ phát triển của khối u và khả năng đáp ứng với tổn thương ADN.

Phát hiện này mở ra triển vọng cải thiện việc phát hiện sớm và cá thể hóa điều trị ung thư trong tương lai.

Theo nghiên cứu, yếu tố di truyền có thể giải thích vì sao không phải tất cả những người hút thuốc đều mắc ung thư phổi hoặc những người tiếp xúc nhiều với ánh nắng Mặt Trời đều bị ung thư da.

Các nhà khoa học cho rằng những khác biệt nhỏ trong bộ gene được thừa hưởng từ khi sinh ra có thể ảnh hưởng đến việc đột biến nào sẽ tồn tại trong tế bào, số lượng đột biến cần thiết để hình thành khối u và con đường phát triển của bệnh.

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn lời Tiến sĩ Avishay Spitzer, bác sĩ chuyên khoa ung thư tại Trung tâm Y tế Tel Aviv Sourasky (Israel), cho biết các mô khỏe mạnh liên tục tích lũy đột biến trong suốt cuộc đời.

Tuy nhiên, ở phần lớn mọi người, các tế bào mang đột biến này không phát triển thành ung thư.

Theo ông Spitzer, chính nền tảng di truyền bẩm sinh có thể quyết định liệu tế bào bị đột biến sẽ bị loại bỏ, tồn tại ở trạng thái "ngủ yên" hay phát triển thành khối u ác tính.

Để kiểm chứng giả thuyết, các nhà nghiên cứu tiến hành thí nghiệm trên 215 con chuột thuộc 4 nhóm có nền tảng di truyền khác nhau nhưng đều được nuôi trong điều kiện giống hệt nhau và tiếp xúc cùng một loại chất gây ung thư.

Kết quả cho thấy thời gian hình thành khối u khác biệt rất lớn giữa các nhóm, dao động từ 25 tuần ở nhóm nhạy cảm nhất đến 78 tuần ở nhóm có khả năng chống chịu cao nhất.

Nghiên cứu cũng phát hiện nguy cơ ung thư không chỉ phụ thuộc vào số lượng đột biến mà còn phụ thuộc vào loại đột biến và bối cảnh di truyền của từng cá thể. Dù 95% số khối u đều kích hoạt cùng một con đường sinh học thúc đẩy tăng trưởng tế bào, mỗi nhóm lại đạt được điều đó thông qua các đột biến gene khác nhau.

Các nhà khoa học cho rằng nếu kết quả được xác nhận trên người, việc kết hợp phân tích bộ gene di truyền với bộ gene của khối u có thể giúp xác định sớm những người có nguy cơ mắc ung thư cao, phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm hơn và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp với từng bệnh nhân.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh cần thêm nhiều nghiên cứu trước khi những phát hiện này có thể được áp dụng trong thực hành lâm sàng./.

Điều trị hiệu quả ca ung thư phổi mang đồng thời hai đột biến gen hiếm gặp Sau khi tổng hợp kết quả cận lâm sàng, các bác sỹ chẩn đoán, bệnh nhân mắc ung thư phổi phải giai đoạn tiến triển và chỉ định thực hiện xét nghiệm sinh học phân tử để lựa chọn phương án điều trị.