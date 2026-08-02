Giáo sư Israel: AI có thể thay thế nhiều bác sỹ trong 10 năm tới

Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể thay thế những bác sỹ có năng lực chuyên môn trung bình trong khoảng 10 năm tới, đồng thời buộc các trường y và bệnh viện phải thay đổi cách đào tạo cũng như sử dụng nguồn nhân lực.

Đây là nhận định của Giáo sư Ido Wolf, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính sách y tế đổi mới sáng tạo, người vừa kết thúc nhiệm kỳ 4 năm đứng đầu Trường Y thuộc Đại học Tel Aviv.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Giáo sư Wolf cho rằng vấn đề hiện nay không còn là liệu AI có thay thế bác sĩ hay không, mà là quá trình này sẽ diễn ra nhanh đến mức nào.

Theo ông Wolf, những bác sỹ không thường xuyên cập nhật kiến thức, thiếu năng lực nghiên cứu và đổi mới sẽ dần bị AI thay thế. Trong khi đó, các bác sỹ có khả năng kết hợp kinh nghiệm lâm sàng với AI để đưa ra quyết định điều trị sẽ tiếp tục giữ vai trò không thể thiếu.

Giáo sư Wolf nhận xét việc ngăn cản bác sỹ hay bệnh nhân sử dụng các công cụ AI như ChatGPT là không thực tế. Nhiều bệnh viện tại Israel đang tích cực tích hợp AI vào hệ thống nội bộ nhằm hỗ trợ phân tích hồ sơ bệnh án và đưa ra khuyến nghị điều trị, đồng thời bảo đảm an toàn dữ liệu và quyền riêng tư của bệnh nhân.

Ông Wolf cho rằng trong một số trường hợp, công cụ AI có thể đưa ra khuyến nghị chính xác hơn một bác sỹ đang làm việc trong điều kiện mệt mỏi hoặc quá tải.

Tuy nhiên, Giáo sư Wolf nhấn mạnh AI không thể thay thế hoàn toàn kinh nghiệm, trực giác và kỹ năng lâm sàng được tích lũy qua nhiều năm điều trị thực tế.

Theo Giáo sư Wolf, dù AI có thể xử lý các bài kiểm tra y khoa trong thời gian rất ngắn, bác sỹ vẫn cần nhiều năm đào tạo và thực hành để có khả năng đánh giá toàn diện và xử lý những tình huống phức tạp.

Ông Wolf cũng cho biết sự phát triển của AI đang thúc đẩy các trường y cải cách chương trình đào tạo.

Trong những năm qua, Trường Y Đại học Tel Aviv đã cắt giảm khoảng 25% khối lượng kiến thức ở giai đoạn tiền lâm sàng nhằm tập trung nhiều hơn vào kỹ năng tư duy, thực hành và khả năng thích ứng với công nghệ mới./.

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