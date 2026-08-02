Động đất tại Nhật Bản: Cộng đồng người Việt dần ổn định

Theo thông tin cập nhật đến sáng 2/8, ngoài một lao động thiệt mạng và một người bị thương, chưa ghi nhận thêm trường hợp thương vong nào trong cộng đồng người Việt do động đất tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản.

Trước đó, ngày 1/8, cộng đồng người Việt tại địa phương đã tổ chức tang lễ cho em Trần Văn Sơn, nạn nhân người Việt thiệt mạng trong trận động đất.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, Yatsushiro và Uki là hai trong số những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất. Yatsushiro hiện có khoảng 1.000 người Việt Nam sinh sống, trong khi Uki có khoảng 350 người. Phần lớn người Việt tại hai địa phương này là thực tập sinh kỹ năng và lao động kỹ năng đặc định trong lĩnh vực nông nghiệp.

Khó khăn lớn nhất đối với người dân sau động đất là tình trạng mất nước trên diện rộng.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Kumamoto Lê Trâm và Phó Chủ tịch Xuân Hoa cho biết chính quyền địa phương đã bảo đảm cung cấp đủ lương thực và nước uống tại các khu sơ tán. Các gia đình người Việt có con nhỏ nhìn chung đã đến nơi sơ tán an toàn, trong khi nhiều lao động độc thân vẫn ở lại nơi cư trú và gửi thông tin lên các nhóm cộng đồng để đề nghị hỗ trợ nước uống, thực phẩm.

Trước tình hình này, các hội đoàn và cộng đồng người Việt tại Kumamoto cũng như vùng Kyushu đã tổ chức nhiều đoàn tiếp tế, đưa nước uống và thực phẩm trực tiếp đến nơi cư trú của người lao động.

Đến sáng 2/8, nhiều siêu thị và cửa hàng thực phẩm đã mở cửa trở lại, góp phần giảm bớt tình trạng thiếu nước uống và lương thực tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, công tác tìm kiếm, cứu nạn tại các hiện trường có nhiều người mắc kẹt về cơ bản đã hoàn tất. Tại Nhà máy Nippon Paper Industries ở thành phố Yatsushiro, lực lượng cứu hộ đã đưa toàn bộ 11 người mắc kẹt ra ngoài vào chiều 30/7, trong đó có 9 nạn nhân tử vong.

Tại trung tâm thương mại Aeon Mall Kumamoto ở thị trấn Kashima, hoạt động cứu hộ kết thúc vào trưa 1/8 sau khi lực lượng chức năng đưa được 12 người ra ngoài, song 7 người trong số đó đã không qua khỏi.

Trong khi đó, tại Aeon Mall Uki, tối 31/7, lực lượng cứu hộ phát hiện một người đàn ông khoảng 80 tuổi dưới bức tường bị sập và đưa ra ngoài trong tình trạng ngừng tim.

Như vậy, hoạt động cứu hộ quy mô lớn tại hai hiện trường có nhiều người mắc kẹt nhất là Nhà máy Nippon Paper Industries và Aeon Mall Kumamoto đã hoàn tất.

Trọng tâm công tác ứng phó đang chuyển dần từ tìm kiếm, cứu nạn sang hỗ trợ người sơ tán và khôi phục các cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Chính phủ Nhật Bản đã chuẩn bị 73 khách sạn và cơ sở lưu trú có khả năng tiếp nhận khoảng 2.200 người, phục vụ việc sơ tán lần hai khỏi những trung tâm tập trung đông người hoặc không bảo đảm điều kiện sinh hoạt lâu dài.

Các điểm tắm, cấp nước, thu gom rác thải sau thảm họa và trung tâm tình nguyện đã bắt đầu hoạt động tại Uki, Uto, Mashiki, Kashima và Mifune.

Theo số liệu cập nhật đến sáng 2/8, trận động đất tại tỉnh Kumamoto đã khiến 38 người thiệt mạng và 101 người khác bị thương./.

Động đất tại Nhật Bản: Nắng nóng cản trở công tác cứu trợ Chính quyền địa phương đang khẩn trương tăng cường những biện pháp chống nắng nóng tại các điểm sơ tán, gồm triển khai thêm thiết bị làm mát di động và bổ sung nguồn nước uống cho người dân.