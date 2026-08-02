Sâm Ngọc Linh: Báu vật trong tay, bao giờ "hóa rồng"?

Sâm Ngọc Linh đang từng bước vươn ra thị trường quốc tế nhờ nguồn gen quý hiếm và giá trị dược lý vượt trội. Hành trình này đòi hỏi chiến lược phát triển kinh tế gắn chặt với nỗ lực bảo tồn sinh thái.

Sâm Ngọc Linh là loài cây dược liệu quý hiếm phân bố chủ yếu tại vùng núi có độ cao từ 1.500m đến 2.100m thuộc các tỉnh, thành phố miền Trung Việt Nam. Cây sâm này từng được đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng như một loại thuốc bí truyền để chữa bệnh và phục hồi sức khỏe.

Chính phủ Việt Nam đã chính thức công nhận Sâm Ngọc Linh là "quốc bảo" và đặt trọng tâm phát triển thành sản phẩm quốc gia. Nhiều chính sách đầu tư và nghiên cứu đã được triển khai liên tục nhằm đánh thức tiềm năng to lớn của loài cây này.

Mục tiêu lớn nhất hiện nay của ngành dược liệu là đưa thương hiệu Sâm Ngọc Linh vươn ra khỏi biên giới quốc gia. Định hướng này không chỉ khẳng định vị thế của y dược Việt Nam mà còn tạo ra sinh kế bền vững cho người dân miền núi.

Giá trị dược lý vượt trội

Sâm Ngọc Linh bắt đầu thu hút sự chú ý của giới khoa học kể từ khi đoàn điều tra dược liệu Ban dân y khu 5 chính thức phát hiện vào năm 1973. Quá trình nghiên cứu bài bản trong suốt nửa thế kỷ qua đã chứng minh đây là loài sâm có thành phần hoạt chất phong phú bậc nhất. Các phân tích y học cho thấy dược tính của loài cây này hoàn toàn có thể sánh ngang với những thương hiệu sâm hàng đầu trên thế giới.

Cây Sâm Ngọc Linh mọc dưới tán rừng nguyên sinh tại đỉnh Ngọc Linh và chỉ mọc ở độ cao từ 1.500 đến 2.100m so với mực nước biển. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Công Luận (Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Đô) cho biết: "Cho đến nay đã xác định được 126 hợp chất với 87 hợp chất saponin trong các bộ phận dùng của Sâm Ngọc Linh". Số lượng hợp chất ấn tượng này chính là minh chứng rõ ràng nhất cho giá trị y học đặc biệt của cây sâm Việt Nam.

Sâm Ngọc Linh sở hữu các loại ginsenosid đặc trưng, điển hình là hợp chất Majonoside R2 (MR2) có thể chiếm tới hơn 5% khối lượng khô, theo nghiên cứu của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Xuân Đà (Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội).

Loài cây này cũng chứa đến 18 acid amin thiết yếu và nhiều acid béo quan trọng đối với cơ thể con người. Người sử dụng sâm đúng cách có thể bồi bổ sức khỏe toàn diện, tăng cường thể lực và chống lại tình trạng căng thẳng hiệu quả.

Chiến lược vươn tầm quốc tế

Ngành công nghiệp sâm của Việt Nam hiện nay vẫn chủ yếu dừng lại ở các bước sơ chế nội địa, dù thị trường nhân sâm toàn cầu được dự báo đạt quy mô 17,9 tỷ USD vào năm 2030 và riêng phân khúc chiết xuất sâm có thể lên tới gần 20 tỷ USD vào năm 2036 (theo báo cáo tổng hợp của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Xuân Đà).

Các sản phẩm chế biến sâu chưa thực sự đa dạng và chưa tạo được sức cạnh tranh mạnh mẽ trên bản đồ thương mại toàn cầu. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng thương hiệu quốc tế cho sâm Ngọc Linh thực tế vẫn đang ở những giai đoạn khởi đầu.

Việc học hỏi mô hình thành công từ các quốc gia đi trước là giải pháp thiết thực để Việt Nam đẩy nhanh tiến trình hội nhập. Hàn Quốc được xem là một ví dụ điển hình về khả năng thương mại hóa thành công cây nhân sâm bản địa. Nền tảng công nghiệp sâm của quốc gia này đã mang lại giá trị kinh tế hàng tỷ USD mỗi năm.

Ông Deok Chun Yang (Học viện Nhân sâm Cát Lâm-Hàn Quốc) chia sẻ: "Ngành công nghiệp nhân sâm Hàn Quốc đã phát triển mạnh mẽ nhờ vào sự tích hợp lâu dài giữa kiến thức truyền thống, nghiên cứu khoa học, công nghệ canh tác, kiểm soát chất lượng và mở rộng thị trường". Đây là bài học thực tiễn giúp ngành sâm Việt Nam có thể tham chiếu và áp dụng hiệu quả.

Ngành sâm Việt Nam cần chú trọng khai thác thành phần hóa thực vật đặc trưng như majonoside R2 để tạo ra các thực phẩm chức năng có giá trị cao. Quá trình này đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ từ khâu chuẩn hóa canh tác, kiểm soát chất lượng nguyên liệu đến việc đi sâu nghiên cứu dược lý. Thương hiệu Sâm Ngọc Linh chỉ có thể chinh phục thế giới khi đáp ứng được trọn vẹn các tiêu chuẩn kiểm định quốc tế khắt khe.

Đồng bào Xê Đăng (Đà Nẵng) chụp hình lưu niệm chung với du khách tại trung tâm thành phố Đà Nẵng trong dịp tổ chức Lễ hội Sâm Ngọc Linh. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Sự liên kết chặt chẽ giữa các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và cơ quan hoạch định chính sách đóng vai trò then chốt trong chiến lược này. Một hệ sinh thái đa ngành khi được hình thành sẽ tạo ra bệ phóng vững chắc để đưa sản phẩm sâm Việt Nam tiếp cận các thị trường lớn trên thế giới.

Phát triển gắn với bảo tồn

Thách thức lớn nhất trong việc mở rộng quy mô ngành sâm chính là giải quyết bài toán hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái. Quy trình khai thác và mở rộng vùng trồng tuyệt đối không được làm tổn hại đến hệ sinh thái tự nhiên nguyên sơ của vùng núi Ngọc Linh. Việc gia tăng sản lượng phải luôn song hành với các giải pháp bảo tồn nguồn gen bản địa.

Sự phát triển bền vững là điều kiện tiên quyết để duy trì và nâng tầm uy tín của thương hiệu Sâm Ngọc Linh trên thị trường thế giới. Diện tích trồng sâm trên toàn quốc hiện đã đạt hơn 3.700 ha từ chỗ từng đối mặt với nguy cơ cạn kiệt, theo báo cáo của Tiến sĩ Trần Minh Ngọc (Viện trưởng Viện Dược liệu, Bộ Y tế). Các địa phương đang nỗ lực kiểm soát chặt chẽ quy hoạch để hướng tới mục tiêu mở rộng lên 8.400 ha vào năm 2030, đồng thời nghiêm cấm tuyệt đối các hành vi phá rừng trồng sâm.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, khẳng định: "Giá trị ấy đặt lên vai chúng ta một trách nhiệm chung: phát triển cây sâm phải giữ gìn rừng, mở rộng thị trường phải đảm bảo chất lượng, nâng cao giá trị kinh tế phải gắn với nâng cao đời sống của người dân vùng sâm." Các cơ quan quản lý cần nhanh chóng cụ thể hóa trách nhiệm này thành những hành động thiết thực.

Cộng đồng người dân bản địa đóng vai trò là những người bảo vệ trực tiếp và hữu hiệu nhất đối với các cánh rừng sâm. Chiến lược phát triển Sâm Ngọc Linh vì thế phải đảm bảo người dân được hưởng lợi xứng đáng từ chính sức lao động của mình. Sự gắn kết giữa lợi ích kinh tế và trách nhiệm bảo vệ rừng sẽ tạo ra vòng tuần hoàn sinh thái vững chắc.

Quá trình đưa Sâm Ngọc Linh trở thành thương hiệu toàn cầu đòi hỏi một lộ trình dài hạn và sự đầu tư nghiêm túc từ mọi nguồn lực xã hội. Thành công của chiến lược này chắc chắn sẽ góp phần đa dạng hóa nền kinh tế, nâng cao đời sống người dân và khẳng định vị thế vững chắc của dược liệu Việt Nam../.

Phiên chợ Sâm Ngọc Linh, Lễ hội Sâm Ngọc Linh và phục dựng núi rừng trồng Sâm Ngọc Linh. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)