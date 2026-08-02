Hơn 4.100 tàu cá trên 6m của Quảng Ninh được quản lý trên hệ thống VNFishbase

Đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành việc quản lý 4.153 tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên trên Hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishbase. Con số này chiếm 100% tổng số tàu cá có kích thước thuộc diện quản lý trên địa bàn tỉnh.

Việc tích hợp đầy đủ dữ liệu đội tàu vào hệ thống VNFishbase cho phép cơ quan chức năng thực hiện quản lý hiệu quả và kiểm soát chặt chẽ hoạt động nghề cá.

Cụ thể, các đơn vị có thể quản lý toàn diện hồ sơ tàu cá như đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác; kiểm soát 100% hoạt động tàu xuất, nhập bến qua các cảng cá; thực hiện truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác và vận hành hiệu quả hệ thống giám sát hành trình đối với đội tàu xa bờ.

Đây là giải pháp then chốt giúp tỉnh Quảng Ninh nâng cao hiệu lực quản lý nghề cá theo hướng chính quy, hiện đại và có trách nhiệm. Bên cạnh đó, việc số hóa dữ liệu đội tàu là cơ sở để địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Thời gian qua, chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp từ hoàn thiện thể chế, ứng dụng công nghệ đến thực thi pháp luật nhằm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Đó là đã hoàn tất việc cập nhật dữ liệu VNFishbase đối với 100% tàu cá chiều dài từ 6m trở lên trên địa bàn tỉnh được thống kê, đăng ký, đăng kiểm và cập nhật dữ liệu “đúng, sạch, sống” trên Hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia; 100% tàu cá từ 15m trở lên, đã hoàn tất lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) và duy trì kết nối 24/24 giờ từ khi rời cảng đến khi cập cảng; xử lý triệt để tàu "3 không," kiên quyết kiểm soát, ngăn chặn và xử lý các phương tiện không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác.

Ngoài ra, Quảng Ninh đã chủ động triển khai diện rộng Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT) tại các cảng cá (như cảng Cái Rồng, Vân Đồn); tăng cường giám sát, đối soát nhật ký khai thác và sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng, đảm bảo minh bạch chuỗi cung ứng.

Trong thời gian tới, Quảng Ninh tiếp tục duy trì cập nhật biến động đội tàu trên VNFishbase theo thời gian thực; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định nhằm hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế biển và sinh kế ngư dân bền vững, gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường biển. Đồng thời duy trì cập nhật biến động đội tàu trên hệ thống VNFishbase theo thời gian thực./.

Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Số hóa quản lý tàu cá, siết chặt truy xuất nguồn gốc Đồng Tháp yêu cầu kiểm soát 100% tàu cá ra vào cảng, trạm biên phòng trên nền tảng số, đảm bảo mọi hoạt động xuất, nhập bến, bốc dỡ thủy sản đều được cập nhật trên hệ thống eCDT.