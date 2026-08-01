Bộ Công Thương ký kết Thỏa thuận hợp tác Xúc tiến thương mại với Tập đoàn Meta

Thông tin từ Bộ Công Thương ngày 1/8 cho biết: Ngày 31/7 tại Singapore, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) đã tham dự Hội nghị ASEAN lần thứ 10 với chủ đề “Tương lai ASEAN trước biến động thế giới” (ASEAN’s Future in a Fractured World), phát biểu chính tại phiên chuyên đề về thị trường Việt Nam.

Đại diện Cục Xúc tiến thương mại cũng đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Meta.

Hội nghị do Liên đoàn doanh nghiệp Singapore (SBF) tổ chức dưới sự bảo trợ của Chính phủ, Bộ Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp Singapore, quy tụ đại diện các cơ quan chính phủ, hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức tài chính, tập đoàn và nhà đầu tư trong khu vực, tập trung trao đổi về những vấn đề đang tác động trực tiếp đến triển vọng phát triển của ASEAN như biến động địa chính trị, thay đổi chính sách thương mại, tái cấu trúc chuỗi cung ứng, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, năng lượng và phát triển bền vững.

Theo Bộ Công Thương, Hội nghị ASEAN lần thứ 10 được tổ chức trong bối cảnh môi trường kinh tế và thương mại quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp. Chủ đề “Tương lai ASEAN trước biến động thế giới” nhấn mạnh yêu cầu củng cố đoàn kết, tăng cường khả năng chống chịu và duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc kinh tế khu vực.

Chương trình mở đầu với phát biểu chào mừng của ông Mark Lee, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore và phát biểu khai mạc của ông Frederick Chin, lãnh đạo phụ trách Khối Ngân hàng bán buôn và thị trường của United Overseas Bank - UOB.

Phiên Đối thoại cấp Bộ trưởng có sự tham gia của ông Gan Kim Yong, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Singapore, và bà Ma. Cristina A. Roque, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Philippines.

Các đại biểu tập trung trao đổi về những định hướng nhằm củng cố ổn định khu vực, thúc đẩy hội nhập kinh tế, tăng cường kết nối số và năng lượng, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng của ASEAN trước những thay đổi của môi trường toàn cầu.Các phiên thảo luận tiếp theo đề cập đến chiến lược đầu tư và vận hành của doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị, xu hướng bảo hộ và sự khác biệt ngày càng lớn về chính sách, quy định giữa các thị trường.

Hội nghị cũng dành các phiên chuyên đề về hạ tầng trí tuệ nhân tạo, phát triển thị trường năng lượng ASEAN, kết nối lưới điện và thương mại năng lượng xuyên biên giới.

Trong chương trình buổi chiều, các phiên chuyên đề về thị trường Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam được tổ chức đồng thời, tập trung giới thiệu động lực tăng trưởng, môi trường đầu tư và những lĩnh vực hợp tác tiềm năng tại từng nền kinh tế.

Phiên chuyên đề về Việt Nam có chủ đề “Hành trình tăng trưởng và những cơ hội tại Việt Nam,” với phát biểu chào mừng của ông Victor Ngo, Tổng Giám đốc UOB Việt Nam, và bài tham luận của Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Vũ Bá Phú.

Chương trình có sự trao đổi của Meta, Google về AI, chuyển đổi số trong thương mại điện tử và FedEx về logistics trong bối cảnh chuyển đổi số và thế giới phân mảnh, tương lai của ASEAN BYD về xu hướng chuyển đổi xanh trong vận tải, logistics.

Nội dung thảo luận tập trung vào dịch vụ tài chính, hạ tầng số, kết nối logistics, thu hút đầu tư giá trị gia tăng cao và tăng cường phối hợp giữa khu vực công với khu vực tư trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Với mục đích xúc tiến thương mại và đầu tư, quảng bá hình ảnh đất nước và thương hiệu quốc gia, phát biểu tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương nhận định những biến động địa chính trị, thay đổi chính sách thương mại, gián đoạn chuỗi cung ứng, sự phát triển nhanh của công nghệ và các yêu cầu ngày càng cao về phát triển bền vững đang đặt ra nhiều thách thức đối với chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực. Trong bối cảnh đó, ASEAN cần tiếp tục duy trì tính mở, củng cố kết nối nội khối và thúc đẩy các hình thức hợp tác thực chất.

Đối với Việt Nam, ASEAN không chỉ là thị trường quan trọng mà còn là mạng lưới đối tác thương mại, đầu tư, cung ứng và sản xuất có vai trò ngày càng lớn trong chuỗi giá trị khu vực.

Các khuôn khổ như Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN, Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, các hiệp định thương mại tự do giữa ASEAN với các đối tác và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đã góp phần mở rộng thị trường, tạo thuận lợi cho lưu chuyển hàng hóa và phát triển mạng lưới sản xuất xuyên biên giới.

Việc tiếp tục nâng cấp các hiệp định hiện có và triển khai Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Kinh tế ASEAN giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho hội nhập thị trường, chuyển đổi số, phát triển logistics, kinh tế xanh và nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.

Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương nhấn mạnh hiệu quả hợp tác thương mại và đầu tư không chỉ được đánh giá bằng tốc độ tăng trưởng kim ngạch hoặc quy mô vốn đăng ký, mà quan trọng hơn là khả năng chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, phát triển nguồn nhân lực, hình thành các nhà cung ứng trong nước và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và các hoạt động có giá trị gia tăng cao. Quá trình này mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực sản xuất tiên tiến, điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dịch vụ số, năng lượng tái tạo, logistics hiện đại và công nghệ xanh.

Việt Nam đồng thời khuyến khích các nhà đầu tư xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài với doanh nghiệp trong nước, qua đó tạo thêm giá trị cho nền kinh tế và tăng cường khả năng liên kết trong chuỗi cung ứng.

Với vai trò là cơ quan xúc tiến thương mại quốc gia, ông Vũ Bá Phú khẳng định Cục Xúc tiến thương mại sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các khuôn khổ hợp tác khu vực và các hiệp định thương mại mà Việt Nam tham gia; nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn thị trường; tăng cường kết nối với các nhà nhập khẩu, nhà phân phối và nhà đầu tư trong khu vực.

Đồng thời, kêu gọi các nhà đầu tư và đối tác thương mại tìm đến, với mục tiêu không chỉ coi Việt Nam là thị trường tiêu thụ sản phẩm và là công xưởng sản xuất mà là một đối tác, một khâu có giá trị gia tăng ngày càng cao trong chuỗi giá trị và cung ứng toàn cầu.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị ASEAN lần thứ 10, đại diện Cục Xúc tiến thương mại và đại diện Meta Platforms, Inc. đã tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực xúc tiến thương mại.

Biên bản ghi nhớ được ký bởi ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, và ông Sarim Aziz, Giám đốc Chính sách Công của Meta. Việc ký kết tạo khuôn khổ để hai bên triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực ứng dụng công cụ số và tiếp cận thị trường.

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin và kinh nghiệm về thương mại, ứng dụng công cụ số trong xúc tiến thương mại và các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng thời phối hợp truyền thông và triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại được thống nhất.

Trọng tâm hợp tác là hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh và hiệp hội ngành hàng nâng cao năng lực ứng dụng công cụ số trong quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu, kết nối kinh doanh và tham gia thị trường trong nước, quốc tế.

Trước mắt, khóa tập huấn đầu tiên dự kiến được tổ chức vào giữa tháng 8 năm 2026 với sự phối hợp của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Khóa tiếp theo có thể được triển khai vào cuối tháng 8 với Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Các chương trình được định hướng tổ chức trực tuyến, tập trung vào những nội dung thiết thực và thuận lợi cho doanh nghiệp áp dụng.Sau giai đoạn đào tạo diện rộng, hai bên sẽ nghiên cứu triển khai các chương trình chuyên sâu theo từng ngành.

Thông qua cơ chế phối hợp ba bên giữa Cục Xúc tiến thương mại, các hiệp hội ngành hàng và Meta, chương trình có thể tập trung vào các lĩnh vực như gỗ, dệt may và công nghiệp số.

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ tại Hội nghị ASEAN lần thứ 10 tạo cơ sở để Cục Xúc tiến thương mại và Meta chuyển các định hướng hợp tác thành hoạt động cụ thể, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường./.

Hội nghị AMM-59: Việt Nam để lại nhiều dấu ấn tại các hội nghị ASEAN Các đối tác đều đánh giá cao vai trò, vị thế và những thành tựu phát triển của Việt Nam; khẳng định Việt Nam là đối tác ngày càng quan trọng ở khu vực và thế giới.

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